Vuoi dimostrare amore al tuo gatto? Allora non fargli MAI queste cose

I nostri amici pelosi ci dimostrano tanto amore, a modo loro. Perché non ricambiare? Se ami il tuo gatto, ecco cosa devi e non devi fare.

Chi ama i gatti e ne ha in casa, o ne ha avuti nel corso della sua vita, sa bene quanto i nostri amici pelosi abbiano modi tutti loro di dimostrarci amore. Diversi dai cugini cani, soggetti a più plateali manifestazioni di affetto evidente, i mici scelgono con cura le persone a cui dimostrare amore, ma quando lo fanno, è difficile rimanere indifferenti. E noi cerchiamo in tutti i modi di ricambiare.

La comunicazione con i gatti può risultare più difficile rispetto ai cani o ad altre specie: sono animali indipendenti, praticamente impossibili da domare e tendenzialmente fanno un po’ quello che vogliono. Tutto dipende dalla razza e dal carattere del micino, ovviamente: i gatti hanno ognuno un carattere diverso, proprio come gli esseri umani e come tali vanno accettati e sta a noi imparare a conoscerli.

Cosa fare e non fare per dimostrare amore al tuo gatto

Spesso anche se crediamo di fare del bene, stiamo sbagliando con i nostri gatti. Hanno esigenze ben precise ed è fondamentale imparare a comunicare con loro. È importante renderci conto che siamo due specie diverse, che comunicano in maniera completamente diversa e quello che per noi significa qualcosa di molto chiaro, per loro può essere tutt’altro. Se vogliamo, dunque, ricambiare l’amore che ci danno e dimostrare loro quanto gli vogliamo bene, dovremmo rispettare alcune regole.

Non cercare di baciarlo: per noi i baci sono il più evidente segno di affetto che possa esistere, ma i gatti non la pensano allo stesso modo. Se vuoi esprimere tutto il tuo amore nel loro linguaggio, dagli una piccola e leggera testata. Se hai un gatto avrai notato che lui con te lo fa spesso: ebbene, per lui, i baci sono quelli! Ti sta dicendo che ti vuole bene e si aspetta da te, una risposta simile. Non corrergli incontro. I gatti devono essere approcciati con delicatezza. Quando avrà preso confidenza, forse, sarà lui a correre incontro a te per salutarti ma non devi essere tu a farlo! Avvicinati a lui lentamente, lasciati annusare in modo che riconosca il tuo odore e capisca che vieni in pace. A quel punto puoi accarezzarlo. Sbatti gli occhi lentamente. È il messaggio d’amore principale dei gatti e il loro più evidente modo per dirti “ti voglio bene”. Se osserverai il tuo gatto per un po’, noterai che, ogni tanto, ti guarda e sbatte gli occhi lentamente. Se lo farai anche tu, strizzando gli occhi e poi riaprendoli lentamente in modo che il micio percepisca bene il gesto, gli avrai dimostrato amore nella sua lingua.

Ora sei pronto a dichiarare amore al tuo gatto senza spaventarlo e facendolo con le sue parole!