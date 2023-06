Argirelina, l’alternativa naturale al botox che sta spopolando

C’è un’alternativa al botox molto valida, costa molto meno e la si può trovare facilmente. Si tratta dell’Argirelina: ecco come funziona

Uno degli incubi più grandi delle donne è soprattutto la comparsa delle rughe, quindi l’invecchiamento in generale. I segni dell’età sono più evidenti sulle donne rispetto agli uomini, e quindi si cerca sempre un modo per rallentare l’invecchiamento, prendendosi cura della propria pelle. E c’è anche chi si espone a trattamenti piuttosto intensi.

Rispetto al passato, il mondo dell’estetica ha fatto passi avanti. È difficile che oggi ci siano persone che mostrano la propria vera età. A tal proposito, è bene sapere che il primo passo per prendersi cura della propria pelle è proteggerla dal sole. Infatti, il sole è il principale responsabile dell’invecchiamento cutaneo precoce, oltre che dei tumori alla pelle.

Dobbiamo quindi sempre proteggerci, soprattutto il viso va sempre trattato con creme contenenti SPF. Ma non parliamo solo dell’esposizione al sole, la crema protettiva sul viso deve essere messa sempre, sia sotto l’ombrellone, sia col tempo uggioso, e anche in inverno. È l’unico modo per prevenire le rughe precoci o le macchie cutanee. La skin care mattina e sera è quindi fondamentale, magari utilizzando anche principi attivi come acido ialuronuco, vitamina C, che contrastano i segni del tempo.

Ovviamente quando si arriva ad un’età in cui ormai le rughe sono visibili, non si pensa ad altro che al botox. Non tutti sanno però che c’è un peptide che produce un effetto davvero simile al botox, che promette risultati davvero soddisfacenti.

Sostituisci il botox con l’Argirelina: tutto ciò che devi sapere

Ad un certo punto della propria vita, per poter far fronte a quelle che sono le naturali rughe dell’età, ecco che si pensa di mettere mano a sostanze iniettabili, ad esempio Botox. Eppure, però non è l’unica soluzione a cui si può ricorrere. C’è un peptide che può produrre degli effetti molto simili a quello che produce il Botox. Il suo nome è Argirelina. Ma di cosa si tratta e come è possibile utilizzarla?

L’Argirelina ha il compito di ostacolare quello che è il rilascio dei neurotrasmettitori che mettono in moto i movimenti muscolari. Aumenta a suo modo il tono della pelle e la sua compattezza, restituendo un effetto molto simile a quello provocato dal Botox, con una resa incredibilmente ottimo. Le zone che ne traggono maggiore beneficio sono la fronte, la zona in prossimità degli occhi, e agisce sulle linee delle rughe creando molto più dinamismo.

Come va utilizzata

Il movimento muscolare è inibito, tende ad aumentare il collagene portando la pelle ad un’aspetto compatto e molto liscio. Di certo, il botox ha una durata maggiore ma l’Argirelina ha dalla su un costo anche molto accessibile. Di certo evitare una iniezione è un punto a favore che può avvicinare a questo modo anche le persone più scettiche. Può essere una valida alternativa per iniziare a prendere seriamente il tema del benessere della propria pelle. Di fatti, è simpaticamente chiamato anche “il Botox in bottiglia”.

Si è stimato che, applicare per quattro settimane la sostanza, per almeno due volte al giorno, si è giunti anche ad un risultato di riduzione delle rughe, poco sotto al 50%. Un risulato sicuramente stupefacente. Di certo ha un effetto limitato rispetto a quello del Botox, che ha una sua durata naturale che si estende almeno per tre mesi. Però questo è un rimedio ad un costo contenuto, e dagli effetti miracolosi. Provare, per credere.