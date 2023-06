Cambio di stagione, 4 consigli per evitare lo stress e spendere la metà del tempo: la svolta definitiva

Da oggi facciamo il cambio di stagione senza stress né fatica: fai tesoro dei nostri consigli e non dovrai più preoccuparti di nulla!

Nonostante “non esistano più le mezze stagioni” e benché il clima sembri continuare a cambiare da un giorno all’altro, fare il cambio dell’armadio è un’attività sempre utile, in quanto permette di tenere in ordine più facilmente il proprio guardaroba.

Bisogna, però, ammettere che si tratta di una faccenda stressante e faticosa. Ma niente paura, perché grazie ai nostri consigli non dovrai più preoccuparti di nulla! In 4 semplici mosse puoi dire addio ad ansia e stress.

In questo modo non solo non dovrai più affannarti, ma ci metterai anche la metà del tempo a finire tutto. Provare per credere! Bando, quindi, alle ciance e vediamo come fare un perfetto cambio di stagione alla velocità della luce.

4 consigli per evitare lo stress del cambio di stagione: arriva la svolta

Fare il cambio di stagione non è mai stato così facile! Non dovrai fare altro che seguire questi 4 consigli e quella che un tempo era un’attività stressante e faticosa diventerà una passeggiata a ciel sereno. Ancora non ci credi? Allora dai subito un’occhiata ai prossimi paragrafi e fai come stiamo per dirti. Il risultato è garantito al cento per cento!

Elimina il superfluo: la prima regola del cambio dell’armadio è fare pulizia di ciò che non usiamo più. Vestiti rotti, rovinati, troppo stretti o troppo larghi è bene buttarli via per fare spazio nel guardaroba. Se non sono troppo consumati puoi sempre donarli in beneficenza. Lava gli abiti prima di metterli via: prima di riporre gli abiti della stagione passata in un luogo remoto della casa, ricordati di lavarli. Così facendo, l’anno successivo saranno già pronti all’uso. Pulire e profumare gli armadi: il cambio di stagione è anche l’occasione giusta per igienizzare a fondo cassetti ed armadi. Usa una miscela a base di acqua ed aceto e poi asciuga il tutto con un panno pulito. Per diffondere un buon odore puoi utilizzare dei sacchettini profumati fatti in casa con la lavanda oppure con le scorze di agrumi essiccate. Per tenere allo stesso tempo alla larga l’umidità prepara dei sacchettini di sale grosso aromatizzati con qualche goccia di olio essenziale. Usa gli scatoloni: per tenere tutto in ordine e pulito è bene ricorrere all’uso di scatoloni e contenitori da riporre nei punti più alti dell’armadio, sotto al letto o in un altro mobile. Allo stesso scopo può essere utile usare anche i sacchetti sottovuoto.

Facile, non è vero?