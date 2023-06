Pulisci tutta la casa in 15 minuti e ti godi l’estate con questo trucco veramente utile e geniale

Grazie a questo trucco davvero geniale potrai pulire la casa in 15 minuti e goderti l’estate in tranquillità.

Con l’arrivo imminente dell’estate, molti di noi non vedono l’ora di trascorrere le giornate in completo relax, magari in spiaggia o in luoghi freschi.

Tuttavia, non possiamo trascurare la manutenzione della casa nonostante il caldo. Fortunatamente, esiste un modo per risparmiare un sacco di tempo. Qui di seguito, vi mostreremo come pulire la casa in soli 15 minuti, permettendoci di dedicare più tempo a noi stessi e ai piaceri estivi che tanto desideriamo.

Ecco il trucco che ti fa pulire tutta la casa in 15 minuti

Le faccende domestiche non sono mai qualcosa di entusiasmante, specialmente quando l’estate raggiunge temperature scottanti. Ma l’ingegno umano ha la capacità di ottenere grandi risultati in termini di risparmio di tempo, anche per quanto riguarda la pulizia della casa. Ecco perché vogliamo condividere con te un trucco davvero geniale che ti permetterà di sbrigare le pulizie in soli 15 minuti. Con questo metodo, potrai dedicare più tempo a goderti l’estate e le sue meraviglie, senza trascurare l’importanza di un ambiente domestico pulito e confortevole.

Per pulire le superfici, dobbiamo impiegare circa 6 minuti in totale. Prepariamo quindi uno sgrassatore combinando 220 g di sapone di Marsiglia liquido, 100 g di bicarbonato e un litro di acqua. Versiamo la soluzione in uno spray e spruzziamola su tutte le superfici, indipendentemente dal materiale (legno, ceramica, acciaio). Dopo di che, passiamo un panno pulito per rimuovere il prodotto. Per lucidare le piastrelle del bagno e della cucina, impiegheremo al massimo 4 minuti. Prepariamo una miscela in una bacinella con acqua calda, un bicchierino di aceto bianco e qualche goccia di succo di limone. Immergiamo uno straccio nella soluzione, strizziamolo e passiamolo sulle piastrelle o le mattonelle del pavimento.

Per raggiungere i punti più alti del bagno, possiamo legare uno straccio sotto una scopa. Inoltre, in pochi minuti, possiamo pulire i vetri di casa utilizzando una miscela di acqua tiepida, aceto bianco e succo di limone. Basta versarla in uno spray, spruzzare sulle superfici vetrate e specchi, e poi pulire con un panno pulito. Per eliminare aloni e macchie in modo efficace. Per i pavimenti, possiamo diluire sapone di Marsiglia in un litro d’acqua, aggiungendo 25 grammi di bicarbonato di sodio e alcune gocce di olio essenziale a piacere. Possiamo nebulizzare la soluzione su uno straccio o versarla direttamente sul pavimento, quindi passare lo scopettone. In pochi minuti, risolveremo ogni problema di pulizia.