Pomodori pelati, perché continui a comprarli? Se li fai in casa risparmi un sacco di soldi e il gusto è super pro

I pomodori pelati vengono spesso acquistati, ma non tutti sanno che vi è la possibilità di prepararli a casa risparmiando davvero molto: ecco cosa c’è da sapere in merito

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, i pomodori pelati sono spesso acquistati ed utilizzati in casa per preparare alcune pietanze; alcuni, però, forse non sanno che vi è la possibilità di preparali con le proprie mani risparmiando anche un bel po’ di soldi: ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Durante la bella stagione, in molti, preparano le conserve di pomodori per l’inverno successivo. Risultano essere davvero gustosi e soprattutto genuini chiaramente. Comunque, come ogni prodotto preparato in casa, è fondamentale prestare molta attenzione alla conservazione.

Come anticipato, questo ingrediente risulta essere fondamentale per preparare molte pietanze dal momento che vi è la possibilità di aggiungerlo in diversi piatti oppure gustare da soli i pomodori con della pasta e qualche foglia di basilico. Gli ingredienti da utilizzare sono facilissimi da reperire, in realtà si parla di un solo ingrediente, ovvero i pomodori. Se si vuole preparare una conserva da quattro vasetti, ognuno contenente mezzo chilo di pomodori, basterà acquistare solo tre chili di pomodori.

La prima cosa da fare è scegliere i pomodori giusti. Questi dovranno essere sodi, maturi e privi di ammaccature. Bisognerà dunque mettere a bollire una pentola e nel frattempo lavare i pomodori. Sarà poi necessario fare un taglio a forma di croce sul pomodoro e quando l’acqua comincerà a bollire bisognerà versare i pomodori nella pentola e lasciarli cuocere per al massimo tre minuti.

Bisognerà poi togliere i pomodori dalla pentola ed appoggiarli in uno scolapasta, attendere poi che questi raggiungano la temperatura ambiente. Mentre i pomodori si raffreddano, vi è la possibilità di disinfettare i recipienti dove poi si andrà a conservare il pomodoro e per fare questo è necessario seguire le indicazioni fornite direttamente dal Ministero della salute. Quando i pomodori saranno tiepidi allora si potranno pelare.

Pomodori pelati fatti in casa: tutti i consigli utili

Dunque, come anticipato, è fondamentale sterilizzare i recipienti dove poi si andranno a conservare i pomodori. Dopo averlo fatto, è necessario attendere che questi siano completamente asciutti.

Aiutandosi con una forchetta, bisognerà porre i pomodori nel vasetto lasciando qualche centimetro dal bordo ai pomodori. In seguito, si passerà alla pastorizzazione controllando sempre le indicazioni del Ministero. Così facendo, i recipienti saranno sottovuoto.

Dopo aver svolto questa procedura è necessario capire se effettivamente i recipienti risultano in sottovuoto e per farlo l’iter è facile. Basterà, infatti, premere sul coperchio e se non si sentirla un clic allora significa che la procedura è avvenuta con successo. Si avrà quindi a disposizione una conserva da utilizzare durante l’inverno.

Se, invece, il sottovuoto non si è formato sarà necessario mettere a bollire i recipienti in vetro in una pentola per più o meno una mezz’oretta. Il tappo dovrà essere rivolto in alto, mentre l’acqua dovrà ricoprire i recipienti per metà. In seguito, questi dovranno asciugarsi e raffreddarsi, ma capovolti.

Quando, invece, la procedura è terminata con successo allora la conserva dovrà essere messa in un posto fresco ed asciutto e soprattutto al buio. I pomodori pelati si conserveranno per al massimo un anno.

Infine, come anticipato, per far sì che questa procedura sia il più sicura possibile è necessario far riferimento alle linee stilate dal Ministero della Salute. Vi sarà dunque la possibilità di consultare un elenco in cui vi sono le norme igieniche da tenere in cucina durante alcune procedure come la pastorizzazione. In questo modo eviterà di incorrere in rischi per la salute.