Inter, chiusa la trattativa per il primo rinforzo: ora le visite mediche

Colpo a sorpresa dell’Inter: ecco il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà alle visite mediche

L’Inter è stata l’ultima squadra della Serie A a chiudere la stagione 2022-2023. Il grande percorso in Champions League ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di arrivare fino alla finale di Istanbul persa di misura, per 1 a 0, contro il Manchester City di Pep Guardiola.

L’annata appena conclusa, però, è stata ricca di soddisfazioni per i nerazzurri visto che sono stati conquistati altri due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

Il terzo posto in campionato, inoltre, ha garantito ai nerazzurri un posto nella prossima edizione della Champions League. In attesa di riprendere gli allenamenti, con il consueto ritiro pre-stagionale, intorno alla metà di luglio, la società ha praticamente chiuso il primo colpo per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, ecco il primo colpo per la prossima stagione: i dettagli

L’Inter, in maniera sorprendente, ha praticamente chiuso la trattativa per portare a Milano un difensore centrale classe 2000. Si tratta di Yann Aurel Bisseck, centrale difensivo tedesco di origini camerunense in forza ai danesi dell’Aarhus.

Sul roccioso centrale era forte l’interesse dell’Eintracht Francoforte, tuttavia i nerazzurri sono riusciti a concludere positivamente la trattativa con la società danese. Bisseck si trasferirà in nerazzurro per circa 4 milioni di euro e percepirà 800 mila euro per i prossimi quattro anni.

Il difensore tedesco è un elemento molto interessante, sicuramente ancora grezzo ma che potrebbe rivelarsi prezioso per Simone Inzaghi. È dotato di un fisico possente, è alto 196 cm ed è un destro naturale. In Danimarca sottolineano come si tratti di un difensore estremamente abile nelle marcature in cui riesce a far valere il suo fisico.

Si tratta di una vera e propria scommessa, visto che il ragazzo non ha mai giocato con regolarità in un top campionato europeo. È cresciuto nel settore giovanile del Colonia riuscendo anche a debuttare in Bundesliga (a soli 16 anni diventando il più giovane esordiente del club) nella stagione 2017-2018 (3 presenze), successivamente però ha militato nei campionati minori tedeschi e nella seconda divisione olandese e portoghese. In questa stagione, appena conclusa con l’Aarhaus, è sceso in campo 35 volte, tra tutte le competizioni, realizzando 5 reti.