Pancia gonfia, fai l’infuso con questa pianta e si sgonfierà in pochi minuti

Avete la pancia sempre gonfia e fate fatica a digerire? Un infuso con quest’erba e la pancia tornerà super piatta.

Spesso la pancia non è causata da chili di troppo ma da cattiva digestione che provoca gonfiore addominale. Qui di seguito vi sveliamo come far tornare la pancia piatta in pochi minuti.

La pancetta appesantisce e rende meno armoniosa qualunque figura. Non solo le persone in sovrappeso ce l’hanno: spesso anche persone assolutamente normopeso o, addirittura, magre… hanno la pancia. Come è possibile? Le spiegazioni sono principalmente due: muscoli addominali poco tonici oppure gonfiore.

Nel caso siate magri ma abbiate la pancia a causa della poca tonicità, il consiglio è di allenare l’addome con esercizi mirati e specifici che potete svolgere anche a casa con qualche tutorial. Nel caso, invece, in cui la pancia fosse dovuta al gonfiore, allora è il caso di aggiustare il tiro a tavola.

Come eliminare la pancia gonfia

La pancia gonfia non solo non è gradevole da vedere ma può essere la spia di disturbi da non sottovalutare. Dietro un addome gonfio, spesso, si nascondono problemi più seri come irregolarità intestinale, meteorismo, difficoltà a digerire, colon irritabile. Tutte problematiche, insomma, su cui bisogna lavorare prima che sia troppo tardi. E il primo passo è rivedere la propria alimentazione.

Per prima cosa è importante capire quante fibre possiamo mangiare perché non tutti siamo uguali. Alcuni soggetti potrebbero migliorare notevolmente la propria situazione aumentando le fibre – frutta verdura, legumi e cereali integrali- mentre altri la peggiorerebbero. Dunque, come sempre, è opportuno consultare uno specialista. Il medico saprà sicuramente capire quali sono i cibi più adatti a voi e alla vostra situazione specifica.

Se il problema della pancia gonfia è legato, soprattutto, ad una digestione un po’ lenta, si può optare per un infuso che ha proprietà davvero straordinarie: l’infuso di cumino. Il cumino è un’erba del Mediterraneo rinomata proprio per le sue proprietà digestive. Oltre a migliorare la digestione, favorisce la regolarità intestinale e contrasta i gas. Di conseguenza il cumino è ottimo per sgonfiare la pancia gonfia. Per ottenere il massimo dei benefici, è sufficiente bere una tazzina di infuso subito dopo i pasti. In alternativa in farmacia o in erboristeria potrete trovare anche integratori a base di cumino.

Inoltre, per evitare il gonfiore addominale, è consigliabile evitare di consumare bibite dolci e gassate, birra e super alcolici. Evitare anche i cibi dolci e alcune verdure come i cavoli e la famiglia dei broccoli. Preferite, invece, i finocchi e i carciofi: depurano e aiutano la digestione. Evitate anche i formaggi grassi e prediligete quelli magri e lo yogurt. Quest’ultimo, grazie alla presenza dei fermenti lattici probiotici, è uno dei migliori alimenti per promuovere il benessere dell’intestino.