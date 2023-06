Guerra alla cellulite: svelati i prodotti che funzionano davvero | Sexy in estate

La cellulite è davvero dura da combattere. Grazie a nuove formulazioni e nuovi protocolli professionali, tuttavia, non è più da temere. Adesso si può essere snelle e belle in pochi passaggi. Ecco come fare

Con l’arrivo dell’estate, tutte sentiamo la necessità di tornare in forma, scoprirci e possibilmente farlo senza mostrare inestetismi della pelle come la cellulite. Ecco, dunque, la corsa a creme anticellulite e snellenti per riuscire in poco tempo a salvare la situazione. Ma come è possibile ottenere gli effetti desiderati in poco tempo? Accantonate soluzioni invasive come liposuzione, liposcultura e microterapia cellulite, cosa ci resta da fare? Le risposte ci sono e diventa solo una questione di costanza.

Creme, fanghi, leggings rassodanti e non solo. Possiamo finalmente eliminare quelli che, agli occhi dei più, sembrano dei piccoli difetti. L’importante è utilizzare gli strumenti a disposizione correttamente.

Le nuove formule anticellulite hanno un efficacia maggiore e sono molto innovative. Alcune di queste sono quelle che si attivano durante lo sport. Un po’ bisogna faticare! E associare il movimento ai trattamenti cosmetici garantisce un percorso efficace verso il dimagrimento. Parliamo di gel intensivi che si applicano prima dello sport e garantiscono effetti immediati. Generalmente a base di caffeina pura e mentolo, danno una sensazione di freschezza e un’azione della microcircolazione per favorire la perdita della cellulite e della famosa pelle a buccia d’arancia.

Non solo creme anticellulite: anche leggings e bende e nuove frontiere cosmetiche

Per lavorare e agire su gambe, glutei, pancia e fianchi, molte sono le soluzioni innovative utili per combattere la cellulite. Il sistema di cosmeto-tessile ha sviluppato dei leggings contro la cellulite che sembrano arrivare dal futuro. Il loro segreto sta in un additivo minerale che sfrutta il calore naturale del corpo. Lo trasforma in raggi infrarossi, questi agisce sulla pelle ed elimina le imperfezioni. Anche le bende snellenti, si mostrano come alleate di successo. Ne esistono di drenanti e sono persino green-oriented. Formulate con il 95% di ingredienti di origine naturale. Con una soluzione concentrata a base di sale marino, sali di Epsom e del Mar Morto, riducono la pelle a buccia d’arancia e drenano i liquidi in eccesso.

Sale marino, l’argilla e i fanghi fanno la differenza quando si parla di strategie anticellulite. Stimolano la rigenerazione cutanea e, al contempo, nutrono la pelle. Oltre alle formule termali non dimentichiamo che caffeina ed estratto di guaranà, o anche la centella asiatica, sono sempre più presenti nelle formule anticellulite.

Dimentichiamo, invece, le vecchie coppettazioni anticellulite che andavano tanto di moda qualche anno fa. I nuovi protocolli professionali combinano una stimolazione cellulare meccanica e hi-tech con il tradizionale massaggio manuale. Questi trattamenti suddividono il lavoro e la loro azione in tre fasi. Una di queste si basa sulla stimolazione a mano. Le altre due sfruttano un manipolo con rullo motorizzato e aletta ad aspirazione sequenziale. Il risultato è garantito. Dopo 40 minuti la pelle e il tessuto adiposo sono più morbidi e meno fibrosi.