Vite al limite, la famiglia disperata e la lotta fino alla fine dei due fratelli Carlton e Shantel

Vite al limite ha assistito alla lotta di due fratelli affetti da obesità grave: Carlton e Shantel.

Tra le tante vicende che sono passate su Vite al limite quella dei fratelli Carlton e Shantel ha lasciato il segno sugli spettatori. Ecco le sfide che hanno dovuto affrontare e come è andato il loro percorso.

Vite al limite mostra come una patologia come l’obesità grave possa pesare sulle spalle di una famiglia e rendere la vita difficile a chi ne soffre. Questa malattia ruba opportunità e occasioni tenendo le persone in un limbo senza fine. Ecco cosa è accaduto a due fratelli che hanno provato a ribellarsi.

Vite al limite: non si sono mai arresi

Quando si sono presentati a Vite al limite Carlton pesava 356 kg. e Shantel 289. I due vivevano nella stessa casa ma non riuscivano mai a vedersi a causa delle scale e delle difficoltà a muoversi a causa del loro peso. La donna veniva assistita dal marito e dai figli, mentre l’uomo era aiutato dal fratellino Cash che gli preparava il cibo e gli dava una mano a spostarsi e lavarsi.

Mentre l’allora 24enne risiedeva al primo piano la sorella maggiore 31enne si trovava a quello superiore, ma di fatto quasi prigioniera. I loro problemi affondavano nella loro infanzia, il loro papà era violento con la madre e loro si rifugiavano nel cibo per trovare sollievo a quella situazione. Quando i genitori si sono separati la situazione è peggiorata e i due hanno subito bullismo per via della loro mole.

Il giovane ha addirittura lasciato la scuola a causa del bullismo, mentre la donna ha mollato l’università a causa del peso. In seguito quest’ultima ha incontrato il padre dei suoi figli, ma con le gravidanze ha messo su altri chili precipitando nello sconforto.

I protagonisti dell’ottava puntata dell’ottava stagione dello show erano molto motivati a riprendere il controllo della loro vita e si sono messi d’impegno seguendo le indicazioni del dottor Nowzaradan. La donna sostenuta dalla famiglia e l’uomo dalla fidanzata Monica. Dopo 6 mesi di cure Carlton è riuscito a smaltire 110 kg., mentre Shantel 97 kg.

Una volta tornati a casa hanno proseguito sulla buona strada e a mantenersi in forma. Sui social sembrano aver ripreso il controllo della loro vita. La sorella maggiore vende cosmetici e bijoux, mentre l’anno scorso il fratello ha chiesto la mano della fidanzata che ha accettato. Per fortuna un lieto fine per questa famiglia.