Beatles, i fan gioiscono: l’annuncio di Paul McCartney scuote il web

L’annuncio di Paul McCartney sta letteralmente facendo tremare il mondo della musica: i fan dei Beatles in visibilio

Una delle stelle più fulgide del panorama musicale di tutti i tempi, sebbene, sostanzialmente, la loro carriera insieme sia durata pochi anni. Parliamo dei Beatles, ancora oggi acquisiscono nuovi fan a distanza di circa sessant’anni. Adesso, l’annuncio che tutti stavano aspettando arriva da uno dei componenti più influenti della band: Paul McCartney.

Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Appena un decennio insieme, ma i Beatles hanno segnato la storia della musica con album e canzoni immortali che, ancora oggi, sono suonate e cantate in tutto il mondo. Qualche titolo, come mero esempio di una carriera straordinaria: “Let it be”, “Come together”, “Here come the sun”, “Don’t let me down” “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Yellow Submarine”, “Hey Jude”, “Strawberry fields forever”, “Twist and shout”, “Penny Lane”, “Help!”, “Yesterday”, “All you need is love” e “Eleanor Rigby”. Ma, evidentemente, i titoli potrebbero essere molti di più.

I Beatles sono stati molto di più rispetto a un gruppo musicale, seppure di enorme caratura. Sono stati un fenomeno culturale e sociale, hanno influenzato il mondo per molti decenni a venire. La cosiddetta “Beatlemania”, che ha cambiato il modo di vestirsi, il modo di acconciare i capelli.

Beatles: l’annuncio che tutti aspettavano

Al primo posto della lista dei “100 migliori artisti” redatta dalla rivista Rolling Stone (The 100 Greatest Artists of All Time), i Beatles continuano, dunque, a essere un fenomeno che va oltre la musica. Anche grazie alla carriera da solisti che avranno poi i vari componenti. John Lennon fino al suo assassinio, avvenuto nel 1980 e George Harrison, fino alla morte nel 2001. Restano in vita Ringo Starr e Paul McCartney. Proprio al baronetto si deve il grande annuncio che sta mandando in visibilio i fan in queste ore.

In una recente intervista, McCartney ha annunciato di avere impiegato l’intelligenza artificiale per contribuire alla creazione di quello che definisce “l’ultimo disco dei Beatles”. L’intelligenza artificiale sarebbe stata estratta da un vecchio demo, in modo tale da poter completare la canzone. Quindi, a distanza di molti anni dallo scioglimento e a distanza di molti anni dalla morte di Lennon, alla fine del 2023 dovrebbe uscire una nuova canzone dei Beatles.

Nulla di certo, ma dovrebbe trattarsi di una composizione di Lennon del 1978 intitolata “Now and then”. La demo sarebbe stata ricevuta molti anni fa dalla vedova di Lennon, Yoko Ono: si tratterebbe di una delle numerose canzoni contenute in una cassetta etichettata “For Paul” che Lennon aveva realizzato poco prima di essere assassinato.