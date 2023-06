Anticipazioni Uomini e Donne: si vocifera di un possibile clamoroso ritorno nel trono over

La nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe accogliere un altro clamoroso ritorno in studio: ecco i rumors a riguardo.

Questi mesi estivi serviranno a Maria De Filippi per ricaricare le batterie in vista di settembre, quando la storica conduttrice tornerà su Canale 5 non soltanto con la consueta nuova edizione di Amici, ma anche con Uomini e Donne: il dating show, da più di vent’anni, è uno dei programmi di punta del daytime di Canale 5.

Si deve ancora attendere per scoprire chi saranno i nuovi tronisti, anche se più di qualcuno, da tempo, pensa ad alcuni corteggiatori già visti la scorsa edizione (Alice Barisciani e Andrea Foriglio); per le conferme si dovrà comunque aspettare i primi di settembre.

Non mancano, ovviamente, anche i rumors sui partecipanti al trono over: se la presenza di volti storici come Gemma Galgani e Armando Incarnato sembra non essere in dubbio, da settembre il pubblico potrebbe vedere un nuovo clamoroso ritorno dopo quello di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Sarà davvero così? Ecco quanto trapelato al momento.

Uomini e Donne, torna lui? I rumors clamorosi

In queste ultime edizioni gli spettatori hanno visto prima il ritorno nello studio di Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri (nella primavera del 2022) e poi, a settembre, quello di Roberta Di Padua. Per quest’edizione 2023-2024, a sorpresa, il parterre maschile potrebbe di nuovo accogliere Giorgio Manetti, specie perché potrebbe crearsi una particolare situazione.

Il cavaliere, al momento impegnato con fotoromanzi, aveva nei mesi scorsi escluso la possibilità di un ritorno al dating show, ma le cose potrebbero cambiare qualora a fare il suo ritorno in studio fosse anche Isabella Ricci. L’ex-dama, uscita dal programma con Fabio Mantovani, sembrava avesse trovato stabilità sentimentale, ma dopo la convivenza e il matrimonio negli ultimi giorni ha annunciato la separazione legale.

Prima che Isabella uscisse con Fabio, Manetti (nel corso di varie interviste) non ha nascosto un interesse verso la dama e chissà che, nella prossima edizione, non si possa vedere un doppio ritorno in studio: di certo non lascerebbe indifferente Gemma, storica ex di Giorgio e tra l’altro “rivale” di Isabella. La Ricci potrebbe tornare in primis in studio per raccontare la fine del suo matrimonio, per poi rimanere sedendosi nel parterre: a livello di dinamiche, una situazione di certo molto interessante per il programma.