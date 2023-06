Truffa del finto direttore di banca e del finto nipote: attenzione ai raggiri dell’estate | Vi lasciano al verde

Le truffe stanno aumentando a vista d’occhio in occasione dell’estate, e non sono poche. Quali sono le più note?

L’arrivo dell’estate non significa soltanto soffrire il caldo, mangiare gelati a volontà e andare al mare, ma anche affrontare delle nuove truffe. Questa stagione rientra tra i periodi dell’anno migliori per i truffatori, che provano ad imbrogliare la povera gente che non è al corrente di queste trappole. E adesso, insieme a tutte le altre truffe del passato, se ne stanno aggiungendo di nuove molto difficili da affrontare.

Come gli altri imbrogli che già conosciamo, anche questi hanno lo scopo preciso di rubare il nostro denaro e ottenere i dati sensibili che ci riguardano. Il problema è che le segnalazioni parlano di due presunte truffe molto particolari, che invece di essere inviate tramite email vengono messe in pratica dal vivo. Da quel momento in poi inizia la truffa vera e propria, dove si rischia di perdere tutto il denaro.

Queste due truffe sono micidiali, non cadete in trappola: ecco come funzionano

Ma come funzionano? La prima truffa riguarda quella del finto direttore bancario. Di solito il truffatore si finge un direttore di banca, e invita l’utente a seguirlo per ritirare un pacco in giacenza alle Poste. In questo caso il protagonista è un uomo anziano, che nel frattempo che si stava recando presso l’ufficio postale la truffa era già iniziata: ciò che è successo è assurdo.

Il complice del truffatore ha chiamato la moglie dell’uomo, dicendole che avrebbe dovuto consegnare 3.000 euro per evitare che le forze dell’ordine arrestassero suo marito. La donna, convinta che l’uomo fosse coinvolto in una storia losca, decide di consegnargli più di 20.000 euro tra denaro e gioielli. Ma il marito, dopo aver constatato che non c’era nessun pacco da ritirare all’ufficio postale, è tornato a casa e ha scoperto l’amara verità: era soltanto un modo per perdere tempo ed essere truffati.

Un’altra truffa molto pericolosa è quella del finto nipote ai danni di donne anziane. In questo caso il truffatore si finge il suo amico, e quindi chiama la nonna per chiedergli i soldi di un concorso a cui dovrà partecipare il nipote. L’anziana, credendogli sulla parola, cade nella truffa e consegna il denaro in contanti. Esistono tanti altri imbrogli molto simili, come quella del finto tecnico delle caldaie per esempio, ma queste due sono tra le più pericolose.