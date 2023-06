Vuoi arrotondare a fine mese? Noleggia la tua auto! Ecco come fare

Non sapete come arrivare a fine mese solo con il vostro stipendio? Molto presto potrete noleggiare la vostra auto.

Arrivare a fine mese con uno stipendio medio non è proprio semplice di questi tempi. In questo articolo vi suggeriamo un modo semplice ma molto efficace per arrotondare.

Affitti sempre più alti, rate dei mutui ormai fuori controllo, bollette alle stelle. Senza dimenticare poi i rincari pazzeschi sui cibi del supermercato. Non c’è bonus statale che tenga: arrivare alla fine del mese con uno stipendio medio è diventato davvero molto difficile. Specialmente per chi vive nelle grandi città come Roma, Firenze, Milano o Venezia.

Ecco allora che bisogna ingegnarsi, fare di necessità virtù e trovare nuovi modi per arrotondare lo stipendio e arrivare alla fine del mese con qualche euro in più in tasca. Se avete seconde case potete valutare di inserirvi nel mondo degli affitti brevi per i turisti o per i lavoratori in trasferta: è un metodo molto redditizio. Se non avete una seconda casa ma possedete un’automobile, a breve potrete noleggiare anche quella.

Ecco come noleggiare la propria auto

Risparmiare è fondamentale ormai ma, oltre un certo limite, non si possono tagliare i costi. Si può rinunciare a qualche uscita o cena fuori con gli amici o con il partner, si può rinunciare all’estetista e allenarsi a casa con i tutorial invece di pagare un abbonamento in palestra. Ma non si può sicuramente non fare una visita medica o non fare la spesa. Ecco, dunque, che se risparmiare non basta, bisogna ingegnarsi per arrotondare. E noleggiare la propria auto potrebbe generare quasi un secondo reddito.

Uber, infatti, in futuro permetterà di mettere la propria auto a disposizione per il noleggio. In pratica succederà quello che, da qualche anno, sta già accadendo con gli appartamenti per Airbnb. Il servizio di noleggio si chiamerà Uber Carshare e funzionerà in modo molto semplice: gli utenti potranno mettere a disposizione la propria automobile e guadagneranno una certa somma ogni volta che qualcuno la prenderà in affitto attraverso l’app di Uber. Il servizio sarà lanciato nei prossimi mesi a Boston e a Toronto.

In realtà Uber Carshare è solo una delle tante novità dell’azienda. L’obiettivo di Uber è, non solo permettere alle persone di arrotondare un po’ il proprio stipendio, ma soprattutto di promuovere la riduzione delle emissioni riducendo l’utilizzo delle automobili personali. Infatti una sola auto potrà essere noleggiata e condivisa da più utenti che potranno, così, anche dividere i costi.

Un bel guadagno per ambiente e portafoglio insomma. Qualora dovesse arrivare anche in Italia, però, è innegabile che la categoria dei taxisti potrebbe subire un danno esattamente come molti hotel e Bed&breakfast stanno avendo danni da quando ha preso piede il fenomeno degli Airbnb.