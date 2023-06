Nuovo allenatore Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: “In buone mani”

Dopo l’addio di Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo in prima persona la questione: ecco l’annuncio che molti aspettavano

Dovevano essere solo settimane di festa per il Napoli e, invece, l’addio dell’allenatore Luciano Spalletti ha sicuramente turbato un po’ i pensieri dei tifosi partenopei. La società del presidente Aurelio De Laurentiis si è messa fin da subito alla ricerca del nuovo mister e adesso arriva l’annuncio proprio del massimo dirigente napoletano.

Dopo le ottime annate alla Roma, all’Inter e allo Zenit San Pietroburgo, Luciano Spalletti ha senza dubbio compiuto il capolavoro della sua carriera. Ha regalato al Napoli il terzo Scudetto della sua storia, un titolo che mancava ai partenopei addirittura dai tempi di Diego Armando Maradona. Una cavalcata senza rivali in campionato, ma che, proprio alla coda del bellissimo percorso, ha avuto la doccia gelata.

Nonostante il rinnovo automatico del contratto, infatti, Luciano Spalletti ha deciso di prendersi un anno sabbatico, lasciando la squadra campione d’Italia. Con lui potrebbe salutare anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma anche alcuni grandi talenti, artefici della vittoria, individuati proprio da Giuntoli.

Il difensore coreano Kim, infatti, lascerà sicuramente l’Italia, dato che dall’Inghilterra sono pronti a pagare la clausola di 58 milioni di euro. Ma c’è apprensione anche per l’ala sinistra georgiana, Khvicha Kvaratskhelia e per il bomber nigeriano, Victor Osimhen. Quest’ultimo, in particolare, è nel mirino dei top club europei e una proposta superiore ai 100 milioni farebbe vacillare De Laurentiis.

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis sull’allenatore del Napoli

Ma, a prescindere dal mercato, è ancora la situazione allenatore a calamitare l’attenzione di tutti. Un dossier che sta affrontando in prima persona il presidente Aurelio De Laurentiis: l’imprenditore del cinema ha detto, in queste settimane, di essere impegnato nell’esaminare venti nomi prima, diventati quaranta successivamente.

Da Vincenzo Italiano a Christophe Galtier, passando per Rudy Garcia, Rafa Benitez e Paulo Sousa. Tanti i nomi che sono circolati e che stanno circolando in queste convulse settimane. Ma, adesso, è proprio lo stesso Aurelio De Laurentiis a fare un annuncio che, sicuramente, tutti i milioni di tifosi del Napoli sparsi in giro per il mondo, aspettavano.

Ogni dichiarazione di De Laurentiis in queste ore è, infatti, attenzionata con grande forza. Una delle ultime lascia sicuramente ben sperare i tifosi partenopei: “Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato” ha detto il patròn. Come saprete ad allenare il Napoli la prossima stagione sarà Rudi Garcia. In buone mani, appunto.