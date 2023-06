Tende sempre in ordine con un rotolo di carta assorbente: il trucchetto strepitoso, saranno perfette

Vuoi avere delle tende perfette? E’ arrivato il momento di svelarti un trucco incredibile che ti permetterà di farlo in pochissimo tempo.

In casa le tende sono un elemento d’arredo davvero molto importante, possono personalizzare l’ambiente in modo unico. Si possono comprare in negozio o si può chiedere ad un sarto di farcele su misura. Talvolta, c’è qualcuno che addirittura se le crea da solo.

Ma sapevi che per averle perfette e senza una piega c’è un trucco incredibile? Ti occorrerà della carta! Proprio così. Ma adesso scopriamo ogni passaggio e cerchiamo di capire come utilizzarla.

Tende perfette? Devi usare la carta assorbente

In una casa perfettamente arredata non possono mancare le tende. Riescono a dare quel tocco in più che sa di ambiente domestico. Possono, come dicevamo prima, anche personalizzare un determinato angolo. Magari utilizziamo un colore particolare. Tuttavia, l’effetto stropicciato resta sempre un gran problema.

Se non sono perfettamente piegate come le avevamo pensate nella nostra mente potrebbero rovinare tutto. Hanno il potere, dando uno sguardo veloce alla stanza, di rovinare tutto trasmettendo quel senso di poca cura nei dettagli. Cosa che non vogliamo assolutamente.

Ecco perché vogliamo svelarvi un trucco semplicissimo per averle sempre perfette ma senza troppa fatica ed in modo velocissimo. Ma cosa ci occorre? Niente di più semplice. Ci basterà un rotolo di carta igienica. Non lo avete? Vanno benissimo anche i rotoli che si trovano in cucina della carta assorbente. Questo metodo va bene con qualsiasi tipo di stoffa, anche quelli pesanti. Ma iniziamo subito. Come prima cosa tagliamo il rotolo e lo dividiamo in due parti uguali. Ci servirà per ottenere la larghezza della piega. Regolatevi quindi in base al vostro gusto e alla lunghezza della tenda.

Togliamo, quindi, la nostra tenda dall’asta ed infiliamola nuovamente. Mettiamo tra le varie pieghe i nostri ritagli di cartone. Facciamo molta attenzione nel posizionarli. Dovranno andare nella parte interna. In questo modo saranno praticamente invisibili.

Avete finito? Ottimo! Sistemiamo la nostra tenda per creare l’effetto visivo nel modo che preferiamo. Adesso la nostra stanza è perfetta! Come avete visto, si tratta di semplicissimi passaggi che richiedono poco tempo per sistemare un dettaglio molto importante della nostra casa. Le nostre amate tende da adesso in poi saranno sempre perfette e renderanno l’ambiente di casa incredibile. Avete scoperto, dunque, qualcosa di semplice e veloce che vi permette di tenere in ordine la casa e che vi aiuta a risolvere un piccolo ma fastidioso problema! Vedrete, la prossima volta che avrete ospiti in casa, tutti vi chiederanno come avete fatto ad avere delle tende così.