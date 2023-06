Un posto al sole, lo spoiler dell’attore spiazza il pubblico: nessuno se lo aspettava

Un posto al sole, lo spoiler dell’attore che interpreta un personaggio storico spiazza il pubblico della soap opera napoletana: nessuno se lo aspettava

Sono oramai quasi 27 anni che Un Posto al Sole va in onda tutte le sere, su Rai Tre, raccontando storie di vita di un gruppo di inquilini che vivono all’interno di un bellissimo palazzo di Posillipo. Tutti in situazioni economiche molto diverse, con relazioni ed esperienze differenti, ma in fin dei conti uniti tutti da un affetto smisurato sviluppato negli anni.

Dal momento in cui sono ventisei anni che la soap opera va in onda, ci sono tanti personaggi che abbiamo visto letteralmente crescere davanti alle telecamere. Possiamo riportare l’esempio di Luca Turco, che nella soap interpreta Niko Poggi, che oggi è un uomo adulto e che quando ha cominciato era solamente un bambino piccolo.

E come non riportare anche l’esempio di Francesco Vitiello? Aveva solo quindici anni quando entrò a far parte della grande famiglia di Un Posto al Sole, e oggi è un uomo di oltre quarant’anni che, da un po’ di tempo, ha deciso di tornare sotto i riflettori di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole: Francesco Vitiello parla del suo “Diego”

Infatti Francesco aveva scelto di lasciare la soap un bel po’ di anni fa, motivo per cui avevano fatto sì che il suo personaggio partisse per l’America, dove aveva deciso di andare a studiare. Dopo tanto tempo trascorso lì, è tornato a Napoli e ad oggi vive a casa di suo padre Raffaele e della moglie Ornella, con cui ha uno splendido rapporto. Tutto molto bello, ma quando Diego troverà l’amore? Dopo la delusione di Lia, che è sparita da un momento all’altro, e poi quella provocata dalla relazione con Beatrice, tutti sono curiosi di sapere se alla fine troverà quello che ha sempre sognato.

In una intervista che ha rilasciato a Napoliclick, Francesco ha deciso di dare un po’ di anticipazioni al pubblico affezionato della soap opera che oramai da tempo si chiedono se riuscirà a trovare la felicità. “In questo momento è in attesa di un incontro che sicuramente ci sarà, perché è tanto che non gli accade nulla sul piano interpersonale” ha svelato Francesco, spiazzando tutti con questo spoiler. “E’ tutto quello che posso dire perché neanche io so se sarà un incontro fortunato o meno. Gli auguro di trovare l’anima gemella”.