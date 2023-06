Macchinetta del caffè: bomba di batteri, ecco come pulirla in un attimo e mettere al sicuro la salute della famiglia

Anche tu utilizzi la macchinetta del caffè? Dovresti sapere che è una vera bomba di batteri: puliscila così!

Nelle case degli italiani è d’obbligo avere la macchinetta del caffè: non si può iniziare la propria giornata senza aver bevuto una tazza di questa bevanda che sembra proprio avere il potere di darci energia. Il caffè è in grado di darci la carica giusta per affrontare al meglio la nostra giornata. Ma è anche un’ottima ‘scusa’ per fermarsi un attimo tra i mille impegni, per uscire di casa e trascorrere qualche ora in compagnia degli amici o svagarsi semplicemente. Dunque, una bevanda davvero immancabile nella nostra vita.

Tutti, o quasi, abbiamo in cucina la macchinetta del caffè, ma qualcuno ha mai pensato a quanto questa possa essere una vera e propria bomba di batteri? Pulirla costantemente è necessario affinché la nostra salute non sia a rischio. Vediamo in che modo possiamo farlo.

Pulisci in questo modo la macchinetta del caffè ed eliminerai i batteri al suo interno: ecco cosa devi fare!

Bere una buona tazza di caffè, al mattino durante la colazione o dopo pranzo, per rilassarsi prima di continuare la propria giornata, sembra essere ormai un rituale comune. In molte case degli italiani, la classica moka è stata sostituita dalla macchinetta del caffè che permette di preparare quante tazze di caffè desideriamo, inserendo semplicemente al suo interno le cialde o le capsule necessarie. Ma anche quest’ultima, come accadeva per la moka, ha bisogno della sua pulizia. Avere, infatti, una macchinetta del caffè pulita ci permetterà di avere un caffè gustoso e delizioso, come se fossimo al bar.

Dunque, come possiamo pulirla eliminando così finalmente batteri e soprattutto calcare? Con una soluzione perfetta a base di soli due ingredienti naturali. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Sappiamo bene che il primo grande nemico della macchinetta del caffè è sicuramente il calcare. Quest’ultimo potrebbe formarsi all’interno del tubicino da cui fuoriesce il caffè e bloccarne l’uscita, rovinando non solo il risultato finale, ma anche l’intera macchinetta e rischiando di romperla definitivamente. Ecco perché ha un costante bisogno di pulizia. La prima cosa da sapere è che non deve essere utilizzato il detersivo, perché potrebbe alterare il sapore del caffè e rovinare l’elettrodomestico. Gli ingredienti da utilizzare sono del tutto naturali e usati spesso per le pulizie di casa: acqua ed aceto.

Per poter pulire al meglio la nostra macchinetta del caffè, dovremo:

Mettere l’acqua e l’aceto in una ciotola e posizionarla al di sotto del beccuccio da cui fuoriesce il caffè;

Gettare via l’acqua all’interno della vaschetta e aggiungere una ciotolina con un composto creato da metà acqua e metà aceto;

Mettere in azione la macchinetta come se volessimo preparare una tazza di caffè e aspettare che l’acqua e l’aceto che riempiono la vaschetta, finiscano (non abbiate paura se l’acqua che fuoriesce è di un colore marroncino, serve per eliminare appunto i residui di caffè incastrati in essa);

Asciugare il tutto con un panno in microfibra, assicurandosi che non ci siano residui di acqua ed aceto e continuare con la preparazione del caffè.

In questo modo la macchinetta del caffè sarà pulitissima e priva di batteri, l’aceto eserciterà tutto il suo potere igienizzante. Il risultato è garantito.