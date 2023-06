Sai che puoi rendere più leggeri i tuoi piatti in un attimo? Basta un cubetto di ghiaccio

Con un cubetto di ghiaccio puoi rendere i tuoi piatti più leggeri, non lo sapevi? Allora questa scoperta ti sorprenderà sul serio.

C’è un metodo molto semplice per alleggerire i propri piatti. Zuppe, stufati e altre pietanze che sono più grasse di altre, possono essere alleggerite con un semplice cubetto di ghiaccio. Sembra incredibile vero? Ma è la verità. Tutti gli alimenti che vengono preparati in padella, soprattutto se sono carni, è probabile che abbiano del grasso che rovini la leggerezza del piatto, quindi per chi vuole mangiare più sano ma senza rinunciare a determinati sapori, è possibile utilizzare questo metodo molto semplice ma molto efficace.

Burro, margarina e olio, ad esempio, se usati con poca parsimonia possono rendere i vostri piatti molto grassi e poco salutari. La cottura è importante per rendere i cibi meno grassi, ma nel caso in cui vogliate comunque permettervi una pietanza più grassa, c’è un metodo semplice per ridurre la quantità in eccesso. Vediamo come fare, molti l’hanno provato e non riescono più a farne a meno. Basta usare un semplice cubetto di ghiaccio.

Un cubetto di ghiaccio e i tuoi piatti saranno meno grassi: un trucco al quale non credeva nessuno

Si sa che le cotture migliori sono quelle che non prevedono olii o grassi, e che tendenzialmente sono quelle al vapore, in padella antiaderente, ai ferri, alla griglia o in acqua. Molti cibi però contengono già di loro del grasso animale e questo li porta a sprigionarlo durante la cottura, fino a invadere tutta la superficie dell’utensile utilizzato. Ma allora come poter mangiare certi cibi, facendo in modo che non affoghino nel loro stesso grasso? Questo di cui stiamo per raccontarvi vi stupirà.

Dunque, la soluzione per mangiare più sano ce l’avevamo proprio sotto agli occhi, dei semplici cubetti di ghiaccio. Nient’altro che l’acqua allo stato solido. Legami di idrogeno che tengono insieme delle molecole. Senza però entrare nei particolari chimici della composizione dell’acqua, andiamo a vedere la soluzione per sgrassare i nostri cibi.

Allora, quando avete in padella un cibo grasso, e vi rendete conto che la vostra pietanza sta diventando un vero e proprio junk food, prendete un cubetto di ghiaccio e passatelo nella casseruola dove state cuocendo il cibo. Questo processo farà solidificare il grasso in eccesso dalla tua padella, cosicché potrai rimuoverlo facilmente con un cucchiaio, semplice vero?