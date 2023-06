Confonde il collirio con la super colla: ecco come si è ridotta

Una donna ha confuso il collirio con la colla ed il risultato è stato a dir poco preoccupante. Andiamo a vedere come si è ridotta l’influencer.

Non mancano mai le storie curiose direttamente da oltreoceano. Infatti direttamente da TikTok è arrivata la notizia di una donna che al posto del suo amato collirio ha utilizzato la supercolla. I risultati sono stati a dir poco preoccupanti, scopriamo quindi che cosa le è successo.

Una donna su TikTok ha condiviso come sia finita al pronto soccorso dopo aver confuso la colla super attaccante con le sue gocce per gli occhi. Lyd, una ragazza di 22 anni, ha condiviso un montaggio fotografico sulla piattaforma che raccontava tutto, dall’immediato dopo fino alla dolorosa guarigione. “I medici hanno cercato di staccare la colla per separare il mio occhio“, ha scritto.

L’influencer ha condiviso il video, che ora ha cinque milioni di visualizzazioni e oltre 500.000 commenti, con la didascalia: “Leggete le etichette prima di usarle!”. La prima immagine nella presentazione mostrava l’occhio di Lyd sigillato con la colla e la didascalia: “Pronto soccorso dopo aver confuso la mia bottiglia di colla super attaccante con le gocce per gli occhi“. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’influencer britannica.

TikTok, influencer britannica confonde il collirio con la colla: gli effetti

Lyd, l’infuencer inglese, ha raccontato la sua esperienza su TikTok. La donna l’ha fatto mentre era sul lettino di ospedale mentre veniva curata da medici e infermieri che cercavano vari metodi per aprire il suo occhio. La donna in uno dei video pubblicati ha poi rivelato che i medici che l’hanno soccorsa hanno applicato una crema da spalmare sull’occhio. Ma Lyd, sconsolata, ha affermato che il rimedio non è servito e che quindi i soccorsi hanno cercato di staccare la colla cercando di separare l’occhio.

Purtroppo però nemmeno questo metodo ha funzionato con la donna che ha dichiarato: “Mi hanno portato in una stanza privata e hanno usato uno strumento metallico per aprirlo e finalmente sono riusciti ad aprirlo“. Lyd ha poi mostrato le immagini del suo occhio dopo l’incidente, con la parte bianca degli occhi arrossata e giallastra ed ha concluso rivelando di essere molto sofferente.

Più tardi, nei commenti, ha aggiunto che la sua vista non è al massimo, ma le sono state prescritte gocce antibiotiche per trattarla. Nonostante il tragicomico avvenimento, i follower della donna hanno riempito i commenti di simpatia e supporto, ma naturalmente molti si sono chiesti come sia potuto accadere questo scambio sbagliato in primo luogo.