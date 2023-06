Capelli sfibrati, crespi e opachi: ecco i rimedi a cui non hai mai pensato e che ti salveranno

I capelli sfibrati, crespi ed opachi possono essere una vera scocciatura, ma vi sono alcuni rimedi davvero utili per risolvere la problematica: ecco cosa c’è da sapere

Sarà capitato a tutti di avere le chioma spenta, opaca e crespa, i rimedi in commercio sono davvero moltissimi ma non tutti sanno che alcuni possono davvero fare la differenza: ecco cosa c’è da sapere riguardo l’argomento.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, i rimedi per avere una chioma sempre brillante sono davvero molti e nei diversi store specializzati si possono trovare davvero tantissimi prodotti ma quale di questi possono rappresentare la vera svolta?

Tra i vari prodotti vi sono gli oli vegetali. Questi risultano essere naturali al cento per cento e nei negozi se ne possono trovare davvero per tutti i gusti si va da quello alle mandorle dolci, passando da quelli ai semi di lino fino ad arrivare al comunissimo olio d’oliva.

Questi prodotti possono risultare davvero fondamentali per la chioma dal momento che contengono tutti i nutrienti necessari. Gli oli, infatti, idratano la cute ed hanno anche un’ottima funzione ristrutturante.

Più i prodotti in questione riescono anche a proteggere la chioma ed eviterebbero l’insorgenza della dermatite ed anche della forfora. Se agli oli si aggiungono anche alcune sostanze, come lo yogurt, allora l’azione può addirittura essere maggiore.

Tra gli oli che si utilizzano più spesso vi è quello di mandorle dolci. Questa tipologia di olio nutre ed idrata la cute e soprattutto previene le tanto odiate doppie punte.

In più essendo un olio molto delicato può essere anche usato se si ha la pelle sensibile; di conseguenza, vi è la possibilità sia di utilizzarlo sulla cute che sulle lunghezze. L’utilizzo è semplicissimo, infatti, basterà lasciare in posa l’olio per pochi minuti e poi procedere con il normale lavaggio della chioma, il trattamento può essere utilizzato 1 volta ogni sette giorni.

Oli vegetali per capelli: ecco quali sono quelli da utilizzare per il benessere della chioma

Come anticipato, vi sono dunque diversi oli da utilizzare e tra questi vi è quello di cocco che risulta essere ottimo per contrastare la chioma secca. Dal momento che l’olio di cocco potrebbe presentarsi al quanto denso vi è la possibilità di mescolarlo, ad esempio, con il burro di karité.

Per utilizzarlo basterà lavorare il composto con qualche goccia di olio di rosmarino ed applicare il tutto sulla chioma quando questa è asciutta. La posa dovrà durare circa sessanta minuti ed in seguito andrà risciacquato il tutto, la procedura va ripetuta almeno 2 o 3 volte ogni trenta giorni.

Un altro ingrediente molto valido e conosciuto è l’olio d’argan. Per utilizzare questo prodotto è fondamentale che questo sia puro al cento per cento così da riuscire a trarre tutti i benefici che quest’olio può offrire.

Per utilizzare l’olio di argan basterà aggiungerne una piccola quantità alla maschera per capelli che solitamente si utilizza, attenzione, però, perché anche questa dev’essere naturale. Il composto andrà applicato sulla chioma asciutta e lasciata in posa per qualche minuto, poi è importante risciacquare il composto molto accuratamente; per quanto concerne i risultati, questi si vedranno dopo qualche mese ma bisogna avere costanza e pazienza.

Infine, vi è l’olio di sesamo anche in questo caso questo ingrediente è molto utilizzato in cucina ma può essere un incredibile ingrediente per curare la propria chioma. Tra i vari componenti vi sono gli omega tre e gli omega sei ottimi per ridare lucentezza ad una chioma spenta.

Questo particolare olio è molto utile soprattutto se si utilizzano spesso prodotti non del tutto naturali che tendono a rendere la chioma più crespa e meno morbida. Per ottenere un effetto antiossidante vi è la possibilità di utilizzare qualche millilitro di vitamina E.

Anche in questo caso l’utilizzo è davvero semplicissimo, infatti, basterà distribuire l’olio sulle lunghezze e lasciarlo in posa per circa sessanta minuti. Poi basterà risciacquare il tutto con molta attenzione (con lo shampoo utilizzato di solito) affinché il prodotto non resti sulla chioma.