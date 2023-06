Sai che esiste un té per ogni stato d’animo? Scopri quale fa al caso tuo e ti sentirai subito meglio

Esistono tipi di tè che possono adattarsi a stati d’animo e sensazioni, possono infondere sensazione di calma, benessere. Scopri quello per te

Ci sono dei tipi di tè le cui caratteristiche sono uniche, e possono avere una certa influenza sugli stati d’animo delle persone.

Possono infondere calma, sensazione di benessere. Ma di quali tè si tratta esattamente? Sono diversi i tipi di tè in questione, che possono essere in grado di alleviare un determinato stato d’animo, di farti sentire meglio.

È importante approfondire meglio la conoscenza dei vari tè per ogni sensazione provata, perché assumerli potrebbe avere un effetto utile per soddisfare le tue esigenze del momento. Ad esempio, il tè alla lavanda è fortemente raccomandato come rimedio naturale per l’insonnia, perché in esso sono contenute proprietà calmanti e rilassanti della lavanda stessa. La lavanda, oltretutto, è nota per avere effetti sedativi leggeri e può contribuire ad alleviare uno stato di ansia, di agitazione, e favorire il sonno. Molte persone trovano benefico bere una tazza di tè alla lavanda prima di andare a letto, in modo da poter affrontare una notte tranquilla e serena.

Tè e stati d’animo: quale è più adatto alle tue esigenze

Il tè alla ciliegia, invece, può essere un aiuto per rilassarsi, nel momento in cui si ha un po’ d’ansia. E ancora, il tè alla menta può essere utile per alleviare una serie di disagi, tra cui disturbi gastrointestinali lievi come nausea, mal di stomaco, sensazione di gonfiore. Ha anche effetto rilassante e rinfrescante.

Il tè al masala chai può avere un buon effetto sull’umore, sul benessere generale della persona, sulla sua positività. Le spezie che si usano nel masala chai hanno proprietà benefiche e salutari, e quindi possono dare contributo nell’avere uno stato d’animo positivo.

Bere una tazza di tè a limone e arancia può essere di aiuto per rilassarsi e vivere un momento di pausa, in serenità. Il calore della bevanda può apportare calma a corpo e mente, e limone e arancia contengono vitamina C, il che può essere di aiuto per combattere lo stress. Il tè verde invece è spesso ritenuto un rimedio naturale che contribuisce ad alleviare la stanchezza e ridare energia. Contiene una modesta quantità di caffeina, ma non ai livelli del caffè. Nonostante ciò, il tè verde contiene anche altre proprietà benefiche, tra cui catechine e polifenoli, che possono essere un valido alleato per contrastare la stanchezza e migliorare l’umore.