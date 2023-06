Pianeta Terra, tutti i punti di non ritorno (negativi) che ha ormai sorpassato

Purtroppo il pianeta Terra ha superato tantissimi punti di non ritorno, molti di questi sono abbastanza negativi e preoccupanti.

Molti esperti affermano che la Terra potrebbe diventare come Venere, se non si riuscisse a risolvere il problema dell’anidride carbonica nell’atmosfera. Ma quali sono le caratteristiche del pianeta Venere? Innanzitutto bisogna dire che per 3 miliardi di anni Venere è stato molto simile alla Terra: aveva un clima temperato (tra i 20 e i 50°C) ed era bagnato da oceani. Purtroppo, circa 700-750 milioni di anni fa è successo qualcosa di strano, che ha liberato enormi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, trasformando il pianeta in uno dei luoghi più infernali del Sistema Solare.

Infatti, oggi Venere è caratterizzato da un’atmosfera molto densa e piena di nuvole con uno spaventoso 96% di anidride carbonica. Inoltre, ha una pressione atmosferica di ben 92 bar (sulla Terra è di 1 bar). Ciò significa che sulla superficie di Venere non può lavorare neanche un robot, perché verrebbe schiacciato dalla pressione atmosferica. La temperatura media su Venere è di circa 464°C.

La Terra ha superato molti punti di non ritorno

I rischi che gli esseri umani stanno correndo sono enormi, soprattutto per la sopravvivenza stessa della specie umana. Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, descrive con un una precisione molto accurata lo stato di salute del pianeta e della vita al suo interno. Uno degli esperti che ha condotto la ricerca ha dichiarato che gli umani stanno alterando gli equilibri e la stabilità dell’intero pianeta. La nuova ricerca si fonda su prove scientifiche autorevoli, le quali descrivono perfettamente la biofisica necessaria per mantenere il pianeta stabile e in grado di sostenere la vita. Inoltre, vi sono tutti i punti da rispettare e salvaguardare che garantiscono il supporto vitale, per evitare danni agli esseri umani e al sistema biofisico che garantisce la presenza di un’atmosfera e di acqua sulla Terra. Un altro problema, evidenziato sempre nello studio, è l’espansione umana che toglie spazio alla natura, contribuendo all’instabilità del pianeta.

Uno degli esempi più lampanti sono i flussi idrici, che sono stati alterati dalle attività umane, a causa dei nutrienti che provengono dai fertilizzanti. Per quanto riguarda il punto di non ritorno climatico, è già stato superato. Quindi, le future generazioni non vedranno più un pianeta Terra sano e pulito, come quello visto dalle precedenti generazioni. Attualmente, le persone che stanno incominciando a vedere le prime catastrofi sono già decine di milioni. Inoltre, gli scienziati hanno affermato che per salvaguardare la salute del pianeta e la sopravvivenza della specie umana, non bisogna oltrepassare 17 punti di non ritorno. Questi ultimi saranno utilizzati come punti di riferimento per creare delle nuove regole per affrontare la crisi climatica.