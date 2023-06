Romina e Al Bano si amano come una volta, l’annuncio che fa felici i fan

A distanza di venti anni dal loro addio si continua a parlare ancora di ritorno di fiamma tra Al Bano Carrisi e Romina Power, ecco il motivo

Non si placano le polemiche ma anche i pettegolezzi sull’ultima apparizione di Al Bano e Romina in tv. L’ex coppia della felicità si è esibita assieme in occasione dell’80imo compleanno di Carrisi. Un concerto inedito, mandato in onda da Canale 5 e che ha visto la presenza di tutta la famiglia del cantante di Cellino. Per l’occasione erano presenti sia i figli avuti dalla Power che quelli avuti da Loredana… l’unica assente, ancora una volta, la sua compagna.

L’assenza di Loredana Lecciso all’evento 4 volte 20 non è passata inosservata ai tanti fan della coppia. In molti si sono chiesti perché la show girl salentina non abbia preso parte allo spettacolo e allo stesso tempo sono stati molti a credere che dietro tutto ci fosse un veto di Romina. Ma la verità è un’altra e lo ha spiegato la stessa salentina in una recente intervista.

Al Bano e Romina, perché si torna a parlare di amore?

Le varie battutine tra Al Bano e Romina fatte all’Arena di Verona e in assenza di Loredana hanno portato i giornali a parlare di nuovo di crisi tra la coppia. Ancora una volta c’è di mezzo la Power, e questa non è cosa da poco. Durante il concerto Carrisi ha chiesto alla ex moglie perché fosse andata via, sottolineando il fatto che ha aspettato un suo ritorno per 16 anni. La cantante italoamericana non ci ha pensato due volte per gettare benzina sul fuoco, invitandolo a farsi due domande.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel momento in cui sempre Romina gli ha detto: “Si mi hai aspettato, ma vedo che comunque ti sei dato da fare” (riferendosi a Loredana). Insomma, da qui secondo molti, tra Albano e Romina – nonostante il maestro si sia rifatto una vita – non si è mai spenta la miccia. Tanto che ad oggi, sono molti i fan a credere che un giorno l’ex coppia della felicità possa tornare assieme. Ma cosa pensa Loredana di tutto ciò?

Ancora una volta Loredana Lecciso in un momento così importante è stata messa da parte. In una recente intervista, però la show girl ha voluto precisare che, in questa occasione, è stata lei a voler fare un passo indietro, dando spazio all’evento e soprattutto ai suoi figli. Loredana poi ha fatto sapere di non essere infastidita affatto sulle varie battute che Carrisi fa con la Power. “La vita vera è un’altra, quella che condividiamo tra le mura domestiche”, ha chiosato.