Inter, il centrocampista arriva dal Real Madrid: il primo colpo per la nuova stagione

L’Inter guarda già al mercato della prossima stagione e cerca un grande colpo: Marotta mette nel mirino un giocatore del Real Madrid.

Dopo la conclusione del campionato di Serie A, tutti gli occhi sono puntati sugli ultimi fuochi della stagione calcistica, con una settimana cruciale per le squadre italiane in Europa. Qualche giorno fa la Roma non è riuscita a conquistare l’Europa League, battuta ai rigori dal Siviglia, ora sono pronte a provarci la Fiorentina, in finale di Conference League contro il West Ham, e soprattutto l’Inter, che a Istanbul sfiderà il Manchester City per vincere la Champions League.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, al termine di una annata altalenante, hanno concluso il campionato al terzo posto, hanno già in cantiere la Supercoppa italiana e la Coppa Italia e adesso provano a regalarsi un trionfo clamoroso, a 13 anni di distanza dai tempi del Triplete di Mourinho. In Europa, un percorso entusiasmante, suggellato soprattutto dalla doppia semifinale vinta con il Milan. Ora la sfida al City di Guardiola, sulla carta proibitiva, ma con la consapevolezza di affrontarla nel momento migliore possibile.

Tuttavia, la società è già al lavoro per la prossima stagione, in cui bisognerà confermarsi competitivi. E magari tornare in lizza per lo scudetto, dopo che quest’anno la squadra non è praticamente mai stata in corsa, non riuscendo ad avvicinare lo straordinario Napoli di Spalletti. Marotta, come di consueto, prepara le sue mosse sul mercato e già nei prossimi giorni potrebbe mettere a segno un grande colpo.

Inter, Marotta tenta il colpo a zero dal Real Madrid: offensiva già partita

L’ad nerazzurro ha piani ambiziosi e prepara il colpo dal Real Madrid. A centrocampo, come primo innesto, potrebbe esserci un giocatore dal grande talento.

Si parla di Dani Ceballos, classe 1996, in scadenza di contratto con i ‘Blancos’. Marotta, ancora una volta, insegue l’affare a parametro zero, come spesso gli è capitato in carriera. Ma non sarà facile spuntarla. Il Real Madrid infatti punta al rinnovo di contratto a sorpresa, come riportato in questi giorni da ‘Tuttosport’, mettendo sul piatto un accordo da 5 milioni di euro a stagione. C’è poi da considerare sul giocatore la concorrenza di club inglesi. La risposta arriverà probabilmente verso la fine del mese di giugno, quando Ceballos sarà in procinto di rientrare dalle vacanze. Sempre dal Real Madrid, potrebbe invece essere più facile trovare l’accordo col jolly difensivo Nacho, altro giocatore vicino a svincolarsi.