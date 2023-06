Bere acqua e limone appena svegli è davvero un toccasana? Finalmente la verità: tutti i pro e i contro

Sei sicuro che bere acqua e limone al mattino faccia davvero bene all’organismo? La risposta definitiva: resterai a bocca aperta!

Di sicuro anche tu avrai sentito dire almeno una volta nella vita che bere un bicchiere d’acqua calda con il limone la mattina appena svegli fa bene alla salute dell’organismo. Ma siamo davvero sicuri che sia proprio così?

In molti credono che questa semplice abitudine possa aiutare a risvegliare e ad accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso, altri invece pensano che possa garantire la regolare attività intestinale.

In effetti la mattina appena svegli il nostro corpo ha bisogno di ingerire liquidi per idratarsi, pertanto non c’è da stupirsi se consumare un po’ di acqua tiepida con del succo di limone possa avere per il nostro corpo una serie di benefici. Cerchiamo, quindi, di approfondire meglio questo argomento.

Bere acqua e limone la mattina appena svegli: i pro e i contro

Come abbiamo anticipato poco fa, sono in molti a credere che bere acqua tiepida e limone la mattina possa avere una serie di benefici sulla salute dell’organismo ed in parte è proprio così. Vediamo di capire meglio quali sono i pro e i contro di questa semplice abitudine.

Di sicuro questa bevanda vanta un notevole potere detox perché funge da catalizzatore nel processo di eliminazione delle tossine. Inoltre, favorisce la digestione contrastando disturbi quali gonfiore addominale e bruciore.

Per quanto riguarda la sua eventuale funzione dimagrante occorre fare alcune precisazioni. Il succo di limone di fatto può aiutare a contrastare l’appetito e la vitamina C sembrerebbe svolgere un’azione brucia grassi durante la giornata. Tuttavia, non bisogna essere riduttivi. Per dimagrire è necessario anche seguire una dieta sana e bilanciata e svolgere attività fisica regolarmente.

Ma i benefici non sono finiti qua. Infatti, acqua e limone riducono l’infiammazione corporea, mantengono le gengive in salute e rafforzano il sistema immunitario sempre grazie alla presenza di vitamina C. Infine, sono in pochi a sapere che questa bevanda dona energia all’organismo, migliora l’umore e può avere degli effetti positivi anche sul benessere della pelle, in quanto contrasta i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che bere acqua e limone al mattino può causare anche alcuni effetti indesiderati. Per esempio, in certi casi può generare bruciore di stomaco e nausea. Pertanto, il nostro consiglio è sempre quello di non esagerare con le dosi e di rivolgersi al proprio medico di fiducia in caso di dubbi.