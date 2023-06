Questo bambino oggi è uno dei calciatori più forti d’Europa e stella della Nazionale italiana: lo riconoscete?

Uno dei centrocampisti più forti al mondo attenzionato dai grandi club: avete capito di chi stiamo parlando?

A 26 anni ha già 43 presenze e 8 reti con la Nazionale italiana. Nonché diversi trofei in bacheca. Avete riconosciuto questo ragazzino? Si tratta di uno dei talenti più cristallini del nostro calcio che a ogni sessione di mercato è puntato dai club più forti d’Europa.

Iniziamo a darvi qualche indizio. Come avete appena appreso dal dato sulle presenze e le reti in Nazionale, il nostro ragazzino è un centrocampista col vizietto del gol. In serie A ha fin qui disputato 231 presenze realizzando 20 reti. Ma tra le sue caratteristiche, oltre a quella di dare grande, grandissima, sostanza al centrocampo, c’è anche la capacità di mandare in gol i compagni di squadra con verticalizzazioni che tagliano le difese avversarie.

Avete capito di chi stiamo parlando? Il nostro ragazzino, peraltro, è piuttosto vispo dentro e fuori dal campo, dato che con la moglie Federica, di sette anni più grande di lui, ha già tre figli. E, allora, non potete non avere indovinato.

Il centrocampista che l’Europa desidera

Un ultimo indizio che possiamo darvi, ma questa volta è decisivo, riguarda le sue origini. Il nostro ragazzino è un sardo doc, essendo nato a Cagliari. E di lui, un grande campione rossoblù, come Gigi Riva, ha detto: “Sono orgoglioso di lui perché rappresenta Cagliari e la Sardegna, proprio come la rappresentavo io”. Beh, non potete non aver indovinato. Stiamo parlando del grande centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella.

La sua carriera inizia proprio nel Cagliari, dove si fa notare in alcune annate assai importanti. Nel 2019 si è trasferito all’Inter, con cui ha raggiunto una finale di UEFA Europa League (2019-20) e ha vinto un campionato italiano (2020-21), due Supercoppe italiane (2021 e 2022) e due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023). Lui è attenzionato dai grandi club europei, che farebbero carte false per averlo. E, infatti, in ogni sessione di mercato, i rumors si susseguono, anche se l’Inter lo considera (giustamente) incedibile.

Abbiamo iniziato parlando della Nazionale italiana e chiudiamo con gli Azzurri. Già perché nelle sue 43 presenze (di cui 31 consecutive senza sconfitte, record assoluto) il nostro Nicolò Barella si è laureato anche campione d’Europa, essendo un perno della formazione schierata da Roberto Mancini. Ma che fosse pieno di brio lo si poteva intuire da questa foto di oltre vent’anni fa.