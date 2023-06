Come pulire i sandali in sughero e corda eliminando aloni scuri ed igienizzandoli: così non li rovinerai

Sono in tanti a chiedersi come pulire i sandali in sughero e corda, rimuovendo macchie scure: ecco come fare senza rischiare di rovinarli

Come pulire i sandali in sughero e corda, una domanda questa, per chi li vuole igienizzare, togliendo aloni scuri, a cui prestare attenzione, seguendo i relativi consigli, per evitare di rovinarli. È possibile infatti prendersene cura, senza troppi sforzi e senza spendere troppi soldi.

L’arrivo dell’estate lascia spazio ai sandali in sughero e corda, estremamente comodi anche per coloro che sono soliti camminare a lungo. Si contraddistinguono per praticità, comodità e sono semplici da abbinare. Il sughero inoltre è traspirante, ed è un materiale che occorre proteggere essendo molto delicato, per far si che restino intatte le sue proprietà.

Va preservata anzitutto la sua morbidezza, e poi occorre sapere che annerisce in fretta, inficiandone la bellezza.

Al contempo, assorbendo molto, in breve può raccogliere tanti batteri, sudore e brutti odori. E va tenuto anche presente che qualora esposti a fonti di calore oppure alla luce del sole, il sughero andrà seccandosi, diventando meno morbido e aumentando il rischio di spaccature, e quindi scomodità o addirittura impossibilità di impiego.

Ecco perché è importante sapere come pulire i sandali in sughero e corda, attraverso talune operazioni non complesse e con pochi e comuni ingredienti.

Come pulire i sandali in sughero e corda: pochi economici ingredienti, i passaggi da sapere

La pulizia dei sandali di sughero e corda richiede quindi l’uso di ingredienti comuni e non costosi, che magari già sono presenti in casa.

Servono allo scopo: bicarbonato, succo di limone, olio d’oliva, acqua tiepida.

Qualora siano anneriti e con aloni, sarà sufficiente mescolare alcuni cucchiai di bicarbonato con le gocce di succo di limone. Dovrà crearsi una specie di pasta, con potere sbiancante, da spalmare sulla superficie del sandalo, lasciandola agire per un’ora circa.

Successivamente, risciacquare con acqua calda.

Se il sandalo fosse oramai indurito, lo si potrà ‘nutrire’ con l’olio d’oliva. Vanno in tal senso versate alcune gocce al centro del plantare, andando a massaggiare con attenzione la superficie con le mani e lasciando agire per tutta la notte.

I sandali in sughero e corda andranno poi puliti con un panno umido, rimuovendo l’olio in eccesso, prima di indossarli.

E ancora, nel caso di cattivi odori dovuti a batteri e sudore, si potrà impiegare il bicarbonato in purezza. È sufficiente spargere sul plantare la polvere, lasciando agire per alcune ore, prima di strofinare intensamente con un panno morbido, eliminando la polvere.

Si può impiegare per il medesimo obiettivo anche l’argilla bianca, che assorbe le tossine neutralizzando i cattivi odori. Al contempo, igienizza i sandali stessi. I passaggi sono gli stessi del bicarbonato.