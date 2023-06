Arredare casa tra l’antico e il moderno: il nuovo trend che sta spopolando

Eleganza e stile coniugati per abbinare antico e moderno. Ecco i consigli per un ambiente raffinato senza rischiare di sbagliare.

I mobili antichi o i vecchi arredi sono una vera e propria passione. Ci sono oggetti di eterna bellezza che offrono anche un paradigma di sostenibilità. Si può riciclare e recuperare pezzi che possono avere nuova vita e ritornare ad essere utili. Ma come inserire in modo armonico mobili e oggetti antichi? Il segreto sta nel dosare vecchio e nuovo con le migliori proporzioni possibili. Inoltre, occorre occhio critico e attento a finiture e a linee, ma anche ai colori degli arredi e alle tinte di pavimenti e pareti.

Ad esempio, si può pensare di abbinare, in un salotto moderno, alcuni dettagli antichi. Mensole lavorate e ricche di intagli, di raffinata tinta dorata, sono un ottimo punto di partenza per cominciare. Il colore dorato va ripreso nelle tinte della carta da parati, negli oggetti dell’ambiente, come uno stelo di una lampada, specchi o cornici. Stile che si rifà al Rococò: un tripudio di oro, argento e decori. Nonostante la ricchezza, se ben dosati, questi dettagli mantengono una certa eleganza. Complici le forme armoniose e la raffinatezza degli intagli.

Dove cercare ispirazione e trovare gli oggetti più ricercati

Pezzi di prestigio e ricercati, possono essere reperiti presso i negozi di antiquariato. Tuttavia, rigattieri e mercatini offrono vere occasioni per trovare pezzi antichi a prezzi interessanti. Anche le fiere di settore dedicate sono un’ottima fonte di ispirazione. Al vantaggio del risparmio, si aggiungerà l’aspetto positivo di arredare in modo sostenibile.

Senza buttare nulla si possono recuperare pezzi vintage e inserirli negli ambienti, ottenendo un tocco raffinato per il nostro arredamento. Gli arredi vintage nell’ambiente moderno daranno il tocco di personalità alla propria casa. Il consiglio è quello di non esagerare e affidarsi alle gradazioni di luce, linee e colori. Abbinando oggetti vintage ai colori delle pareti, di tessuti – come tendaggi e cuscini – sarà facile rendere più caldo l’ambiente moderno.

Tutto questo consente di salvaguardare il nostro portafogli senza rinunciare all’eleganza. Si può, così, investire in pezzi versatili senza spendere una fortuna. Il budget non deve essere un limite, ma un punto di partenza per liberare creatività e intraprendenza. Quello che conta è rendere l’ambiente moderno più ricco e luminoso. Inserendo pezzi antichi di sicuro lo stile farà da padrone, senza cadere negli eccessi. Le idee fai da te per arredare così come le soluzioni economiche si possono moltiplicare grazie all’aiuto di riviste del web. E perché no? Non dimentichiamo che la passeggiata ai mercatini dell’usato può dare opportunità di risparmio e occasioni uniche per arredi vintage.