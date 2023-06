Paghi ma senza mangiare | La proposta ‘bizzarra’ fatta dalla famosa Chef stellata: di cosa si tratta

Pagare senza mangiare? Si tratta della proposta di una famosa Chef stellata, ed è tutto vero: ecco cosa ha detto.

Decidere di andare a mangiare in un ristorante stellato è una buona idea, soprattutto se riguarda una occasione speciale. Pagheremo molto più del solito, però potrebbe essere una esperienza più che piacevole da vivere. Ma non tutti sanno che in uno di questi favolosi ristoranti, una Chef stellata ha avuto una brillante idea: puoi pagare, ma non mangerai per questo.

L’idea viene da Dominique Crenn, una Chef francese che ha vinto 3 volte la stella Michelin con il suo ristorante Atelier Crenn a San Francisco. Parliamo dell’unica donna in tutti gli States ad aver tagliato un traguardo simile, motivo per cui è molto conosciuta nel mondo. Ora ha attirato l’attenzione dei più curiosi grazie ad una nuova strategia di marketing, in particolar modo un abbonamento che ha davvero dell’incredibile.

Puoi iscriverti ad un abbonamento in un ristorante stellato, ma c’è una particolarità: pagherai la cena lo stesso

Nel suo ristorante stellato è possibile acquistare un abbonamento per il sito creencollection.com pagando una cifra molto elevata: ben 3.800 dollari mensili. Così facendo si diventa membri dell’Atelier, ottenendo la possibilità di godere di diversi benefit speciali. Uno dei tanti potrebbe essere quello che consiste nel visitare le cantine, oppure i picnic alla Blue Belle Farm. L’unico servizio che non è incluso, a quanto pare, è questo: la degustazione della cena.

L’abbonamento di Dominique Crenn è dedicato soltanto a coloro che vogliono vivere una esperienza esclusiva, come anche degli eventi offerti dal suo team. Si potranno assaggiare degli ottimi vini, cibo preparato o dei cocktail, con la possibilità di prenotare un tavolo con 72 ore di anticipo ed assistere a delle dimostrazioni in cucina. C’è molto altro, e quello che vi abbiamo detto è soltanto una piccola parte di ciò che viene messo a disposizione.

Come abbiamo detto prima la cena non è compresa, quindi si dovranno spendere almeno altri 480 dollari per il menù degustazione. La proposta di Dominique Creen ha ricevuto tante critiche, ma anche diversi apprezzamenti dalle recensioni che si stanno vedendo adesso. Sicuramente è una esperienza che poche persone possono permettersi, quindi non è accessibile da tutti. Trattandosi di un ristorante stellato c’era da aspettarselo in effetti.