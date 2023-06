“Dormono in stanze separate”: bomba sulla Royal Family, divorzio in arrivo?

Uno scoop clamoroso sulla Royal Family è stato di recente divulgato dai principali tabloid britannici. Una delle coppie più amate dormirebbe in letti separati.

Le Royal Families di tutto il mondo attirano da sempre l’interesse di milioni di persone. C’è chi li ammira per il loro stile di vita privilegiato e chi non aspetta altro di veder uscire qualche scheletro dall’armadio per poter intravedere la vera vita dei royals lontano dalle telecamere e dai fotografi.

Tra tutte le Royal Families del mondo quella più ammirata e idolatrata di tutte è di certo quella britannica: da Lady Diana fino a Kate Middleton, sono molti i personaggi reali che sono riusciti a guadagnarsi le prime pagine dei giornali scandalistici mondiali (ben più di una volta). Proprio di recente, una coppia amatissima della Royal Family, che è sempre apparsa unitissima, potrebbe in realtà essere prossima al divorzio. Pare, infatti, che i due non condividano più lo stesso letto…

Royal Family nel caos: divorzio in arrivo?

Stiamo parlando della coppia inossidabile (almeno fino agli ultimi mesi) formata da Kate Middleton e dal principe William. Stando ad alcune indiscrezioni, i due starebbero al momento dormendo in letti separati a causa dello stress altissimo vissuto a Corte.

Kate e William non starebbero solo dormendo in letti separati, ma anche in camere da letto diverse. Un campanello d’allarme per tutti i fan della coppia, che li hanno sempre immaginati come la coppia perfetta a cui ispirarsi nella vita di tutti i giorni. Ovviamente, questa incredibile notizia ha dato adito a una serie di congetture da parte del popolo del web, sempre attivo quando si tratta di formulare ipotesi sulla vita dei reali (talvolta anche molto fantasiose).

Secondo alcuni, l’avvicinamento a corte di Rose Hanbury (forse ex amante di William, si dice) e del suo ormai ex marito Lord Cholmondeley da parte di Carlo avrebbe fatto andare su tutte le furie la Middleton, impazzita di gelosia. A rafforzare questa ipotesi è stato proprio il recente allontanamento della Hanbury dal marito e padre dei suoi due figli. Che la donna stia tentando il tutto e per tutto di riconquistare William?

Impossibile dirlo, dal momento che in questo periodo William sta passando ben poco tempo a Palazzo a causa dei pressanti impegni come Principe del Galles. Una possibile liaison con la Hanbury sembra quindi da escludere. Con ogni probabilità, la vera causa della “separazione notturna” di Kate e William sta semplicemente nel forte stress che la stessa Kate ha ammesso di provare in questo periodo, data la mole di impegni in qualità di principessa del Galles. Certo, questo ancora non spiega perché i due abbiano deciso di dormire in letti separati…