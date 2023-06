Messa in piega perfetta come appena fatta per 24 ore: ecco come fanno i parrucchieri ad avere sempre capelli al top

Vi siete mai chiesti in che modo i parrucchieri riescono a sistemare i nostri capelli? Ecco il loro trucco segreto: nessuno lo conosce.

I parrucchieri conoscono diverse tecniche con cui sistemare i nostri capelli, in modo tale che siano perfetti per almeno 24 ore. Queste pratiche non possono essere imparate tanto facilmente, non a caso gli hairstylist hanno una certa esperienza alle spalle. C’è da dire, però, che questi trucchetti sono alla portata di tutti: chiunque potrebbe utilizzarli con un po’ di impegno.

E capire quando e come far uso di queste capacità, almeno in minima parte, ci aiuterebbe a risparmiare una manciata di soldi dal parrucchiere. Ciò non toglie che i loro consigli debbano essere ascoltati e presi alla lettera, anche perché non ci sono professionisti del settore migliori di loro. Ebbene, il primo passo è quello di mettersi davanti allo specchio ed iniziare a lavorare sulla propria acconciatura, così da sistemarla in breve tempo.

Acconciatura, come sistemarla in assenza di un parrucchiere: nessuno ve lo ha mai detto

Per iniziare è necessario acquistare dei buoni prodotti per la cura dei capelli, come lo shampoo ad esempio. Il cuoio capelluto deve essere lavato in modo accurato e poi lasciato ad asciugare da solo, senza che siamo noi stessi ad intervenire. Anche i prodotti per lo styling sono importanti, perché impiegare la lacca per capelli e un termoprotettore assicurerà un’ottima tenuta dei capelli. Utilizzare soltanto la piastra e l’asciugacapelli è sbagliato.

Le doppie punte dei capelli devono essere curate correttamente, per cui ogni ciocca deve essere pettinata per bene. Farlo tutto in una volta non solo rovinerà l’acconciatura, ma ci impedirà di far funzionare al massimo i prodotti che di solito utilizziamo. Il segreto è avere pazienza, quindi non siate frettolosi in queste situazioni. Una volta che ogni ciocca sarà stata pettinata a dovere, si potranno applicare i prodotti per capelli.

I parrucchieri, inoltre, consigliano di non toccare il cuoio capelluto quando è stato pettinato. Questo perché le mani possono influire sul flusso dell’acconciatura e sporcarla, rovinandola in pochi istanti. Una buona pettinatura rimane attaccata, quindi le ciocche non si separano tra loro a meno che non siano state sporcate dal tocco delle nostre dita. Seguendo questi consigli, quindi, riuscirete a gestire i capelli al meglio delle vostre possibilità!