Harry e Meghan, ennesimo schiaffo da parte della Royal Family: decisione inaudita

Harry e Meghan avrebbero ricevuto un altro sonoro schiaffo in facci da parte della Royal Family. La tregua tra le parti sta finendo?

Harry e Meghan non stanno passando un periodo molto sereno delle loro vite. Perlomeno così si evince leggendo le ultime notizie che li riguardano. Pare che i due siano sempre più lontani l’uno dall’altra e che addirittura siano in procinto di separarsi. Non solo. Harry è impelagato fino al collo nella causa contro i giornali scandalistici britannici e Meghan è ancora oggetto di insulti e critiche da parte dei fan della Royal Family, che non le hanno mai perdonato il suo modo di fare considerato poco rispettoso.

Intanto, la Royal Family sembra voler mettere più distanza possibile tra loro e i Duchi si Sussex, che ormai conducono una vita del tutto separata da quella reale in California. E per questo avrebbe preso una decisione tanto netta quanto eloquente che ha lasciato tutti senza parole (quasi quanto lo sfratto da Frogmore Cottage di qualche mese fa).

Harry e Meghan isolati: la decisione della Royal Family è rivelatoria

Il prossimo weekend si terrà a Londra la parata Trooping the Colour, il primo a cui Re Carlo prenderà parte nelle vesti di sovrano d’Inghilterra. Si tratta di un evento molto importante al quale solitamente prendono parte molti membri della famiglia reale, anche i più anziani, ma pare che Harry e sua moglie non siano stati invitati all’evento.

A lanciare la bomba è stato l”editorialista del Daily Mail Richard Eden. Eppure nessun portavoce reale ha confermato o negato la “soffiata” e alle domande dei giornalisti in merito sono tutti rimasti in silenzio. Molti si sono ovviamente chiesti per quale motivo i due Duchi non siano stati invitati alle celebrazioni, dal momento che i loro nomi erano presenti sulla lista degli invitati alla cerimonia di incoronazione di Carlo.

Alcuni sono convinti che dopo il rifiuto di Meghan di prendere parte alla cerimonia, i royals abbiano definitivamente “gettato la spugna”: non faranno più passi in avanti verso i Sussex se questi non intendono in alcuno modo collaborare per la pace. Altri, invece, ipotizzano che i rapporti tra Harry e il resto della Famiglia si siano ormai rovinati in modo irreparabile, tanto che durante al sua permanenza a Londra per il processo contro il Daily Mirror il principe ribelle non avrebbe incontrato né il fratello né il padre. Che l’invito al Trooping The Colour arrivi all’ultimo momento? Non possiamo fare altro che aspettare e vedere cosa succederà…