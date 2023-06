Harry, sfogo (quasi) in lacrime in tribunale: “Mi sento fisicamente male”

Il principe Harry si sfoga e in lacrime racconta quello che è accaduto in tribunale. Quando tirano fuori l’argomento si espone e si sente male, fisicamente.

Il principe Harry inorridito per quello che è accaduto, crolla in tribunale e racconta, senza trattenere le lacrime, quello che è successo veramente. Alla domanda dell’avvocato si è sentito male fisicamente. Ma cosa gli hanno chiesto di così tremendo?

Tutti gli occhi del mondo sono stati puntati su di lui, sul principe Harry, che di fronte all’Alta Corte di Londra ha dovuto sostenere una delle prove più dure della sua vita. Era da solo, con lui non c’erano la moglie, Meghan Markle, che invece lo aveva accompagnato ai funerali della nonna, la regina Elisabetta II, e i figli, Archie e Lilibet. In pratica ha accusato i tabloid inglesi di violare la sua privacy.

Il principe Harry piange e crolla in tribunale a Londra: cosa è successo quando l’avvocato gli ha posto la domanda

Il principe Harry ha affrontato il processo contro il il Mirror Group Newspapers (MGN). Secondo il principe inglese infatti il gruppo editoriale ha utilizzato qualsiasi tipo di mezzo, anche non lecito, per pubblicare notizie sulla sua vita, denigrandolo e arrecandogli anche dolore. Harry ha parlato delle cimici trovate nel telefono, messe per spiare le sue conversazioni, e dei dispositivi di localizzazione nelle macchine. Una vera persecuzione. Una comparve addirittura nella macchina della sua ex fidanzata, Chelsy Davy in Sudafrica.

Qualsiasi cosa pur di ottenere una prima pagina col principe Harry, anche il ricorso a investigatori privati. Insomma i tabloid inglesi tra il 1991 e il 2011 non facevano che parlare di lui. Una sorta di rivincita per Harry che dopo 38 anni può togliersi di dosso tutte le illazioni fatte su di lui, partendo da quella che lo additava come figlio dell’amante di Diana, James Hewitt, e non di re Carlo. Sotto i riflettori anche le sue vicende amorose, come l’addio a Chelsy, reso noto nei dettagli proprio perché c’erano state delle intercettazioni.

Queste le dichiarazioni del principe in aula di fronte all’accaduto e soprattutto il suo crollo quando ha ricordato quello che è stato fatto a sua mamma, la principessa lady Diana: “Sono inorridito dal volume di pagamenti fatti dal Mirror Group Newspaper a investigatori privati, in particolare mi sento fisicamente male di fronte a 8 di questi che riguardano mia madre, ho sempre sentito persone che si rivolgevano a lei come paranoica, ma non lo era”. Ha ribadito che con questo processo vuole mettere fine alla persecuzione dei tabloid verso di lui e sua moglie Meghan.