Meghan Markle torna sui social, accordo milionario: quanto guadagnerà per ogni post

Meghan Markle torna sui social con un accordo milionario: quanto guadagnerà la Duchessa del Sussex?

Fino al 2017 l’ex attrice di Suits era proprietaria del blog The Tig. Su di esso condivideva informazioni sul suo stile di vita, sul cibo, i viaggi e tutti i suoi hobby. Questo però è stato chiuso non appena ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il principe Harry. Adesso però vorrebbe ritornare con un account su Instagram da affiancare a quello istituzionale Sussexroyal, chiuso nel 2020. Il suo ritorno le permetterebbe di comunicare con tutti senza filtri, e di riacquisire anche popolarità e gradimento.

L’account personale Instagram di Meghan Markle frutterebbe all’ex attrice tantissimi soldi. Sarebbe pagata quanto, o più, delle influencer più famose del mondo, al pari ad esempio di Kim Kardashian. Secondo gli esperti del settore un suo post potrebbe vale 300mila euro. Secondo Alison Bringé, analista della società di performance di Launchmetrics, che ha parlato con il Times: “Meghan sarà l’influencer più pagata al mondo”. Sponsorizzazioni che insomma permetterebbero alla moglie di Harry di vivere più che bene!

Un’ipotetica decisione di Meghan di tornare su Instagram potrebbe portare a una crisi con il marito. Secondo diverse voci infatti i due sarebbero in un periodo non facile. Avere un profilo vorrebbe significare condividere la privacy con il resto del mondo e questo al principe non andrebbe proprio. Proprio per questo eccessivo interesse dei media nei loro confronti i due sarebbero scappati da Londra per andare a vivere a Montecito, in California. La sola apertura dell’account però potrebbe non essere un problema enorme: infatti i due potrebbero comunque gestire le informazioni che vogliono condividere con gli altri senza i troppi eccessi ai quali sono stati abituati negli scorsi anni.