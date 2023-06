Lino Guanciale in lacrime, le parole che fanno piangere tutti gli italiani

Lino Guanciale si lascia andare ad una commovente dedica per un’iniziativa Rai: ecco cosa ha rivelato l’attore, fan in lacrime.

Grande protagonista del piccolo schermo in questi ultimi anni, Lino Guanciale continua ad essere non soltanto uno degli attori italiani più amati dal pubblico, ma anche uno dei più coinvolti in nuovi progetti non soltanto in tv (dove ha spopolato) ma anche sul grande schermo.

I fan lo ricordano specialmente per le sue performance in fiction come Che Dio ci aiuti, Noi, L’allieva e Il commissario Ricciardi, ma non si contano anche i successi ottenuti al cinema, così come i riconoscimenti arrivati per l’attore originario di Avezzano. Con la sua personalità e la sua bravura, è entrato subito nel cuore degli spettatori e, difficilmente, ci uscirà.

In questo 2023 ha avuto modo di brillare in due progetti, la serie Noi siamo leggenda e il film diretto da Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita; costantemente sotto i riflettori, questa volta Lino Guanciale ha però attirato su di sé l’attenzione per delle vicende extra-recitative: il dolce messaggio per quest’occasione ha commosso veramente tutti quanti, ecco le parole dell’attore.

Le commoventi parole di Lino Guanciale: ecco cosa ha detto

In collaborazione con la pagina ufficiale Instagram della Rai, Lino Guanciale ha condiviso con tutti gli utenti del social e non solo il suo primo ricordo legato all’emittente televisiva. In particolar modo, sembra che Lino Guanciale sia legato in maniera speciale al compianto Fabrizio Frizzi, amato e celebrato da spettatori e addetti ai lavori e purtroppo scomparso troppo presto.

“Il primo ricordo che mi lega alla Rai è legato a Fabrizio Frizzi, perché io ho imparato a leggere con un programma da lui condotto per i bambini nei primi anni ‘80“ spiega nel video Guanciale, condividendo con tutti (e gli occhi lucidissimi dall’emozione) delle parole toccanti e davvero significative, a dimostrazione dell’influenza che hanno i conduttori e soprattutto dell’importanza del loro ruolo.

Proprio perché, grazie alla tv, entrano nella casa di milioni di italiani, i presentatori devono necessariamente avere oltre che talento anche sensibilità e garbo: tutte qualità di cui Frizzi era veramente un campione e che, proprio per questo, gli permettono oggi di essere ricordato con affetto da milioni di persone in tutta Italia. Così come l’attore, anche tanti altre persone oggi hanno potuto ammirare il programma di Frizzi in tv, portando di lui un ricordo ancora più speciale.