Meghan e Harry, guerra tra le famiglie: perché il fratellastro della Duchessa detesta il Principe

Meghan e Harry, ancora problemi. Questa volta a mettere zizzania è il fratellastro della Duchessa: ecco perché odia il principe.

La lite tra le famiglie sembra essere un argomento all’ordine del giorno per i Sussex. Ancora una volta infatti i due sono alle prese con problemi tra parenti, ma questa volta non si tratta della Royal Family. E’ il fratellastro di Meghan ad odiare il principe Harry: ecco perché.

Non finiscono i guai per Meghan Markle e il principe Harry. Mentre i due devono fare ancora i conti con l’allontanamento e l’astio con la Royal Family, gli attacchi arrivano anche dalla famiglia della Duchessa. Sono diretti al principe Harry che non sarebbe visto di buon occhio dal fratellastro della moglie. Impegnato ad affrontare anche i problemi legali con la causa contro i tabloid britannici, il secondogenito di re Carlo III ora avrebbe un’altra gatta da pelare.

Il principe Harry attaccato dal fratellastro di Meghan: il motivo dell’odio nei confronti del Duca di Sussex

Fin da quanto Harry e Meghan hanno annunciato di essere una coppia al mondo, l‘interesse dei media per la famiglia d’origine dell’ex attrice di Suits si è moltiplicato. E così sono spuntati fuori retroscena sul padre, la seconda famiglia, la sorella e il fratellastro. Proprio quest’ultimo, Thomas Markle Junior, il figlio di Thomas Markle quindi fratellastro di Meghan, ha voluto rimarcare il suo astio per il principe Harry. Ma per quale motivo ha deciso di attaccare il marito della sorella?

Mesi duri per Harry che ha dovuto fronteggiare i problemi con la Famiglia, derivanti dalla pubblicazione dell’autobiografia Spare, in cui attacca tutti i membri della Rooral Family, poi la volta della presenza anonima all’incoronazione del padre a maggio, infine il viaggio a Londra per il processo contro il Mirror. Guai anche in famiglia, infatti nelle ultime settimane i giornali americani non fanno che titolare sul presunto divorzio in atto con la moglie, una crisi che metterebbe nero su bianco la mancata armonia tra i due.

Ad aggiungere problemi ai Duchi di Sussex ci pensa il fratellastro di Meghan. Thomas Markle l’ha fatta proprio grossa. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di un articolo del New York Post su Jeffrey Epstein, morto in carcere suicidandosi nel 2019. Ci era finito per abusi sessuali e traffico internazionali di minorenni. Nell’articolo l’uomo affermava di avere una malattia a trasmissione sessuale. La dichiarazione viene utilizzata dal fratellastro di Meghan per colpire i Sussex. In che modo?

“Forse è ora di fare il test Harry?” scrive il cognato riferendosi al fatto che sono girate più volte voci su una relazione tra Meghan e Jeffrey Epstein. Secondo lo scrittore Kirby Sommers, autore di “Jeffrey Epstein Predator Spy” ci sarebbe una foto della Markle del 2001 su uno yacht, in presenza anche del principe Andrea. Secondo le malelingue lei sarebbe stata una “yacht girl” ovvero una donna pagata per avere rapporti con uomini ricchi durante crociere private. Insomma un vero e proprio attacco crudele quello dell’uomo che, solo qualche anno fa, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Australia, aveva chiesto scusa ai Sussex. Ma a quanto pare il pentimento per i suoi attacchi non era mai stato sincero!