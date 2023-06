Beautiful spoiler: Sheila e Steffy, cosa accadrà

Arrivano le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful: ecco cosa succederà in questi giorni tra Sheila e Steffy.

Beautiful continua ad essere uno degli appuntamenti fissi del pomeriggio di migliaia e migliaia di italiani: in tanti aspettano con ansia di vedere gli episodi speciali di recente girati nella nostra Penisola, ma in attesa del prossimo anno (quando verranno trasmessi su Canale 5) è tempo di seguire le attuali vicende della soap.

Durante questa settimana, la famiglia Forrester sta mostrando tutta la sua gratitudine a Sheila, che ha salvato la vita a Taylor; la donna non riesce a fare a meno di provare un nuovo e inaspettato affetto per Sheila e anche Ridge non manca di lodare il gesto di protezione verso Taylor.

Intanto, Sheila continua a mostrarsi sconvolta davanti a Baker, incaricato di indagare sulla sparatoria; Deacon non sa che in realtà è stata lei ad aprire il fuoco e dunque cerca di consolarla in ogni modo. Ma cosa succederà tra Sheila e Steffy, anche visto il loro passato? Ecco le anticipazioni per i prossimi episodi della soap.

Beautiful, le nuove anticipazioni: cosa succede tra Sheila e Steffy

Le trame di Beautiful sono al momento tutte diretta conseguenza della sparatoria. Fortunatamente, Steffy riprende coscienza, ma quando si sveglia appare piuttosto confusa; tutti, compresa Sheila, aspettano con ansia di scoprire la verità dalla Forrester, che però non li accontenta.

Oltre a non ricordare chi è stato a sparare, tratta Liam (arrivato in ospedale per trovarla) come se fosse ancora suo marito, non ricordando praticamente nulla di Finn. Brooke è preoccupata per questa situazione e per Hope, ma Taylor spiega che inconsciamente fa tutto parte di un meccanismo di difesa azionato da Steffy, la cui psiche non riesce ancora ad elaborare la morte di Finn.

Allo stato attuale delle cose, nessuno ha i coraggio di rivelare a Steffy la realtà dei fatti: su tutti Taylor, che crede che la figlia sia ancora troppo debole e fragile per affrontare la verità. Intanto, Baker prova ad interrogare Steffy per scoprire dettagli che possano essere utili all’indagine; Sheila è sempre attenta e in agguato, pronta alla prima occasione utile per uccidere Steffy e seppellire così definitivamente con lei le sue colpe. La giovane Forrester arriverà a recuperare la memoria?