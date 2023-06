22 segreti per avere un terrazzo da rivista: come rivoluzionarlo in modo semplice e veloce

Vuoi rendere il tuo terrazzo unico? Allora devi assolutamente seguire questi 22 consigli, farai un figurone con i tuoi amici.

Se vuoi davvero migliorare il tuo terrazzo perché non ti piace più, è il momento di scoprire questi 22 segreti fatti apposta per te. Se ogni volta che guardi il tuo terrazzo pensi che abbia un aspetto trasandato e poco curato, beh è arrivato il momento di dargli una svolta. La terrazza è sì uno spazio esterno, ma questo non significa che debba essere considerato secondario, anzi. Chi ce l’ha possiede in realtà un tesoro ed è meglio che la curi nel modo più maniacale possibile. Vediamo come fare con questi 22 segreti.

Lo spazio esterno della terrazza è molto importante e può essere utilizzato per molti scopi. Per questo motivo deve essere arredato così come la parte interna, con stile e cura. Quando sarai fuori, ti sembrerà di stare in uno spazio confortevole e adatto ai momenti della giornata in relax. Circondati dunque di un ambiente che ti stimoli e ti rilassi con questi 22 segreti.

22 segreti per la tua terrazza: la lista completa e dettagliata

Prima di tutto installa un suolo artificiale, che sia un prato sintetico o un tappeto, sarà più comodo camminarci sopra. Una cosa davvero chic, ma molto fattibile: una poltrona pendente, un vero sogno per rilassarsi. Per le cene, imbandisci la tavola come lo faresti con la parte interna, in cucina. Anche se la terrazza è piccola può avere comunque molto potenziale, sfruttala allo stesso modo. Installa una pergola, sempre comodissima.

Adattala per poterla sfruttare per attività all’aria aperta, magari collegandola con una veranda. Se vivi in città, la tua terrazza può avere comunque il potere di trasportarti in campagna: metti piante e fiori, vedrai il risultato. Inserisci dettagli, accessori, vasi e piante: arricchiranno di design l’ambiente.

Opta per le fibre naturali: una scelta ecologica e chic. Fai in modo di garantire la tua privacy, magari con dei pannelli per separarla dalle altre case. Metti dei tessili, che sia a terra o sui divanetti. Se riesci, posiziona anche un tappeto: sì anche in terrazza.

Circondati di piante e di illuminazione, magari per le serate estive. Un altro elemento da inserire per migliorare la terrazza sono le tendine, magari per ripararsi dal sole. Torce o lumi potrebbero essere una soluzione ideale per le pareti. Se le pareti sono vuote, decorale. Se avete anche una gran bella vista, miglioratela, senza coprirla in nessun modo.