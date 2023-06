Mania dei punti neri da schiacciare ad ogni costo: ora cambierai idea | Lo studio che spaventa

Se anche tu hai la mania di schiacciare i punti neri allora non ti resta che scoprire cosa rivela questo studio: ti spaventerai subito.

Se hai l’abitudine di togliere sempre i punti neri stai molto attento e non farlo più: ecco cosa può succedere ogni volta che ci metti le mani sopra.

Hai tantissimi punti neri sul tuo viso e stai cercando un modo per eliminarli? Beh, se proprio non ti piacciono, perché li trovi antiestetici, puoi trovare un rimedio, ma sappi che non li devi mai e poi mai schiacciare. Questo problema, che affligge molte persone soprattutto in età adolescenziale, può essere causato da accumuli di impurità nei follicoli sebacei. In molti giovani soprattutto diventa così insopportabile da voler trovare a tutti i costi un rimedio per farli andare via.

Punti neri da schiacciare? Ecco come fare: il metodo per non creare problemi

Ma cosa succede esattamente? Perché si formano i punti neri? Ebbene, quando i follicoli sotto pelle sono costruiti, vengono aggrediti dai batteri e questo porta alla formazione di un comedone, ovvero di un punto nero. Quando questo si gonfia e genera pus nascono i cosiddetti brufoli. Per evitare i brufoli, quindi, in molti – sapendo da dove nascono – vanno a schiacciare direttamente i punti neri. Ecco però che cosa può succedere, lo studio lancia l’allarme.

I punti neri possono nascere per diversi motivi. Innanzitutto a causa degli ormoni, soprattutto per le donne. Ma conseguono alla loro formazione anche stili di vita particolarmente dannosi che causano stress e preoccupazioni, l’alimentazione poco sana, una scarsa idratazione. Sicuramente il primo passo per evitare di schiacciarli è appunto quello di non farli comparire.

Importante può essere trovare rimedio a una di queste pessime abitudini, quindi scegliere un’alimentazione sana, con pochi grassi e zuccheri, ma ricca di fibre e acqua. Il fumo inoltre li danneggia quindi smettere di usare le sigarette può essere un ottimo modo per ottenere non solo una pelle più pulita, ma anche una vita più sana in generale.

Quello che tutti sappiamo è che ci sono persone che adorano i punti neri perché hanno la mania di schiacciarli. Questa abitudine però è molto pericolosa. Schiacciando un punto nero infatti si tirano fuori anche tutte le impurità che possono infiammare la zona circostante, facendo non solo irritare la pelle, ma anche nascere altri punti neri. Per rimuovere un punto nero si deve innanzitutto frequentemente fare una pulizia della pelle con detergenti. Se ci sono molti punti neri sono utili le pulizie del viso con vapore e l’esfoliazione. Rivolgetevi ad un dermatologo e poi, in un secondo momento, ad un centro estetico.