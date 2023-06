Mal di testa, lo peggiori quando fai questa cosa in casa, ora lo sai

Soffri spesso di mal di testa? Forse non lo sai, ma c’è una cosa che potrebbe peggiorare di gran lunga questo tuo problema: di cosa si tratta

Quante volte, ormai, ti capita di arrivare a sera e renderti conto di aver passato gran parte della tua giornata in preda al mal di testa? Se questa situazione ti sembra essere ormai sempre più frequente, allora l’unica cosa da fare per migliorare questa condizione cronica potrebbe essere solo quella di trovarne la causa.

Ebbene sì, perché molto spesso ed escluse situazioni specifiche in cui faremmo bene a rivolgerci a uno specialista per una consulenza, in realtà trovare la causa del nostro mal di testa sempre più frequente non è poi così impossibile come si potrebbe pensare. La colpa, ad esempio, potrebbe essere ricercata in un uso troppo intensivo e frequente dei dispositivi digitali.

O, ancora, da un forte e prolungato periodo di stress che inevitabilmente agisce e influenza il nostro ciclo del sonno e dunque anche il nostro mal di testa. Ancora, però, potrebbe essere un’altra la motivazione alla base di questa noiosa condizione in cui ci ritroviamo e, soprattutto, potrebbe essere un qualcosa che facciamo ogni giorno a casa senza neanche rendercene conto.

Ecco cosa fai che potrebbe peggiorare il mal di testa

Molto spesso, infatti, tendiamo a sottovalutare l’importanza che i nostri cinque sensi possono avere nel modo in cui ci rapportiamo alla vita e alle nostre azioni più quotidiane, e soprattutto il ruolo di rilievo che può avere proprio l’olfatto. Vi è mai capitato, ad esempio, di essere in treno e di avere come vicino di posto qualcuno che aveva usato fin troppa acqua di colonia al punto da darvi alla testa? Ebbene, in questo caso l’insorgenza del vostro mal di testa non è stato certo un caso o una coincidenza, ma si tratta anzi di una specifica situazione di causa ed effetto.

In particolare, e proprio per questo motivo, la rivista Scientific Reports ha pubblicato una classifica in cui si è occupata di inserire proprio una scala di quelli che sono gli odori che possono maggiormente essere associati al mal di testa. Questi sono stati poi suddivisi in ben sei gruppo e, a seguito di alcuni test, è stato notato come proprio quei prodotti associati alla pulizia siano maggiormente associati all’insorgenza di attacchi di emicrania cronica.

Insomma, per dirla in parole povere, sembra proprio che questo test abbia rivelato qualcosa che mai avremmo potuto immaginare, soprattutto perché facente parte delle nostre azioni più spontanee e immediate. Sembra, infatti, che l’utilizzo degli ammorbidenti possa essere proprio tra le principali cause che portano a frequenti e spesso anche violenti attacchi di emicrania.