“Facciamo 5 vacanze all’anno” La scelta degli sposini scatena i sogni…

Una giovane coppia ha incuriosito tutti rivelando il modo in cui sono riusciti a cambiare la loro vita: “Facciamo 5 vacanze all’anno, lavoriamo senza orari e con maggiore flessibilità”

La storia di una giovane coppia statunitense ha incuriosito un po’ tutti. Entrambi hanno lasciato il proprio lavoro nel 2019, lei quello da insegnante e lui ha smesso di cercarne uno dopo averne cambiati diversi nel corso del tempo.

Kelan e Brittany Kline decisero di aprire un blog, “The Savvy Couple”, che in poco tempo ha fruttato alla coppia ingenti entrate mensili. Il loro sito tratta argomenti relativi alla finanza e i contenuti maggiormente pubblicati fanno riferimento a come risparmiare nella vita di tutti i giorni.

Il blog è diventato un punto di riferimento in USA e ha permesso alla coppia di cambiare vita: ora lavorano da remoto, in totale flessibilità oraria e la loro routine è stata completamente stravolta.

La storia di Kelan e Brittany Kline

Nel giro di 3 anni, nonostante nessuno dei due avesse mai avuto esperienze in attività di questo tipo, il blog ha permesso alla coppia di aumentare il proprio reddito e ai microfoni di Forbes hanno spiegato come il loro obiettivo primario fosse proprio quello di condurre una vita “libera”, senza orari fissi e senza dover sacrificare la maggior parte del tempo libero.

Brittany, nello specifico, ha sottolineato: “Questo è sicuramente un modo diverso per i nostri figli di crescere, rispetto a come entrambi siamo cresciuti con i nostri genitori. Li abbiamo sempre visti che andavano a lavorare ogni giorno dalle 9 del mattino alle 17”.

La vita della coppia, come detto, è totalmente cambiata: ora hanno molto tempo libero e hanno ammesso di andare in vacanza 4-5 volte l’anno: “Stiamo lavorando sodo per insegnare ai nostri figli – ha continuato Brittany – che puoi creare la tua vita di libertà con duro lavoro, disciplina e dedizione. Anche se lavoriamo da casa o da remoto, abbiamo ancora responsabilità e scadenze che devono essere assolutamente rispettate”.

I due hanno anche rivelato come in un primo momento guadagnavano solo circa 500 dollari al mese, con il successo del blog il fatturato è incredibilmente aumentato e attualmente riescono a guadagnare circa 100.000 dollari al mese.