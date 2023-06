Sono testardi e l’ultima parola è la loro: ecco i segni zodiacali che vogliono avere sempre ragione

Hai mai conosciuto persone testarde? Beh, ti sei mai chiesto quale fosse il loro segno zodiacale? Questi vogliono sempre avere l’ultima parola.

Le costellazioni e gli astri influiscono sul nostro carattere e sul nostro modo di comportarci, e talvolta diventano anche ottime alleate per farci capire alcuni tratti distintivi di chi ci circonda.

In questo caso parleremo proprio dei segni zodiacali che sono in assoluto i più testardi e con i quali risulta molto difficile avere un rapporto civile, soprattutto durante le discussioni, perché vogliono avere sempre ragione e concludere loro ogni discorso.

I segni zodiacali che vogliono sempre avere ragione

Al primo posto, c’è l’Ariete. Prestate particolare attenzione alle persone nate sotto questo segno zodiacale, perché anche se sanno perfettamente di non avere ragione in una discussione, pretendono in ogni caso di averla vinta. Gli Ariete tendono a essere persone abbastanza arroganti e con un tocco di aggressività, al fine di ottenere quello che vogliono e poter chiudere il discorso a loro vantaggio. Litigare con loro è molto facile, sia perché basta usare una parola sbagliata, sia perché sono loro stessi a iniziare subito con le polemiche.

Medaglia d’argento ai Toro, che vogliono avere sempre ragione, anche se non si arrabbiano tantissimo appena provi a contraddirli. Sono comunque abbastanza testardi e nessuno è in grado di fare cambiare loro idea quando si sono messi in testa qualcosa. L’unico modo che hanno per capire di avere torto è ‘sbatterci la testa’. Quando si ritroveranno a terra, sconfitti, effettivamente capiranno che quella non era la strada giusta. Ovviamente non ammetteranno mai di aver avuto torto, ma lasceranno correre la questione come se non fosse mai accaduto nulla.

Terzo posto: Cancro. Le persone nate sotto il segno del Cancro in verità hanno ragione praticamente il più delle volte: sono persone molto intuitive e che sanno di che cosa stanno parlando, per cui non pretendono di avere ragione ma semplicemente sono consapevoli di averla. Per cui non hanno bisogno di arrabbiarsi o di prendersela con chi afferma il contrario, sapendo che tanto anche gli altri poi capiranno di dover stare dalla loro parte.

Infine, ci sono i Capricorno. Anche loro tendono ad avere un grande intuito che li porta a leggere con facilità le persone e le intenzioni che hanno. Il loro carattere però è condito da un po’ più di pepe rispetto ai Cancro, perché vogliono imporre le loro ragioni e lo fanno con una certa fermezza, senza arrendersi di fronte a chi afferma il contrario. Proprio per questo sono visti come persone cocciute che vogliono l’ultima parola a prescindere da qualsiasi cosa.