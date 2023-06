Gianmarco Saurino, tutto sull’attore di Doc: età, fidanzata, foto, vita privata, carriera

Chi è Gianmarco Saurino? Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della vita dell’attore, dal successo in Rai fino al cinema.

Di origini pugliesi, Gianmarco Saurino è nato a Foggia nel 1992. Volto noto della televisione italiana, il giovane 30enne è tra gli attori più amati e desiderati del momento. Apprezzato da tantissimi fan per la sua bellezza ma soprattutto per le sue doti recitative, il talento di Gianmarco è stato coltivato negli anni. Fin da piccolo, infatti, il più suo grande sogno è sempre stato quello di fare l’attore, così, dopo aver terminato gli studi ed essersi diplomato al liceo scientifico, a soli 17 anni inizia a lavorare con la compagnia del Teatro dei Limoni.

Al raggiungimento della maggiore età, Gianmarco si trasferisce a Roma per perseguire il suo obiettivo. Qui intraprende infatti il triennio di studi di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la guida del famoso attore Giancarlo Giannini. Dopo diversi spettacoli ed ingaggi, la sua passione per il teatro lo porta poi a fondare la Divina Mania, un collettivo artistico e teatrale di cui è direttore artistico assieme al collega Mauro Lamanna.

Il successo e l’amore

È il 2017 quando Gianmarco Saurino fa il suo esordio in televisione nella serie tv di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”. Con il ruolo dell’avvocato Nicodemo Santopaolo, l’attore diventa uno dei protagonisti della quarta stagione. Successivamente la sua presenza viene riconfermata anche per la quinta e per la sesta stagione. Nello stesso anno Gianmarco partecipa anche alla miniserie tv “C’era una volta Studio Uno”, mentre nel 2018 prende parte alla seconda stagione della serie “Non dirlo al mio capo”. Nel 2020 Saurino diventa il dottor Lorenzo Lazzarini all’interno della serie “DOC – Nelle tue mani”. Ma è il 2021 l’anno del suo debutto sul grande schermo. Con il film “Maschile singolare”, Gianmarco segna l’inizio del suo nuovo percorso nel mondo del cinema.

Gianmarco sembra essere molto riservato riguardo la sua vita privata. Nel 2021 aveva raccontato la recente fine della sua relazione con la chef pugliese conosciuta in un ristorante di Firenze. Dopo diversi anni di amore, i due avevano però deciso di mettere fine alla loro storia a causa della distanza che li teneva lontani per troppo tempo. Nonostante i gossip riguardo una presunta relazione con la collega Aurora Ruffino, non ci sono poi state altre dichiarazioni da parte dell’attore. Ad oggi Gianmarco sembrerebbe essere single.