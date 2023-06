Kate Middleton, la risposta sfacciata quando le dicono che è fortunata ad avere William

In pochi sanno che Kate Middleton ha sempre la risposta pronta, specie quando le dicono che è fortunata ad avere William al suo fianco.

Kate Middleton è sicuramente uno dei volti più amati della Royal Family. In pochi sanno che la principessa del Galles è anche sfacciata e pronta a rispondere a tono quando c’è l’occasione. Infatti quando le dicono che è fortunata ad avere William al suo fianco lei è pronta a rispondere sempre alla stessa maniera: ecco cosa dice.

Durante i giorni da studenti all’Università, il Principe William riceveva molta attenzione dalle ragazze, ma c’era una persona che sapeva di essere la vera fortunata: Kate Middleton. Nonostante il futuro ruolo di Re, William non sembrava avere problemi a conquistare l’interesse del gentil sesso durante gli anni universitari. Tuttavia, è stata Kate a rubare il suo cuore, con la coppia che ormai è sposata da ben 12 anni.

Con il matrimonio con William, Kate ha ottenuto il titolo di Duchessa di Cambridge e, dopo la triste scomparsa della Regina lo scorso anno, è ora conosciuta come Principessa del Galles. Inoltre, quando suo marito salirà al trono, otterrà un altro titolo importante e sarà conosciuta come Regina Catherine. Pertanto, quando William decise di stabilirsi con Kate, molti pensavano che lei fosse una ragazza estremamente fortunata. In molti quindi sono pronti a definire fortunata Kate, ma la futura regina ha sempre la risposta pronta. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Kate Middleton, la risposta agli invidiosi vi farà impazzire: le sue parole

Recentemente, in un raro momento di apertura, Kate ha parlato del suo amore per William e di come questo l’abbia portata a diventare un membro della Famiglia Reale. Durante un evento del Dame Kelly Holmes Trust a Bath, Kate ha sfidato la campionessa olimpica in un gioco di tris con sacchi di fagioli, anche se è uscita sconfitta. Quando una studentessa le ha chiesto se desiderasse essere una “reale”, la Principessa ha risposto che non se lo aspettava, ma si è “innamorata” del Principe William.

Durante la sua ultima uscita, Kate ha anche ammesso sinceramente di essere ancora alla ricerca di una completa comprensione di alcuni aspetti della vita reale, affermando che non le viene in modo naturale. Durante una conversazione privata con un gruppo di ragazze supportate dalla beneficenza presso la St Katherine’s School di Bristol, Kate ha dato loro l’opportunità di farle domande sulla sua vita dopo aver ascoltato le loro esperienze personali.

Nonostante alcune domande spigolose, la Principessa Middleton continua a dimostrare una sicurezza in sé stessa e una profonda connessione con il Principe William, dimostrando che la sua presenza nella Famiglia Reale è un elemento di grande valore. Quando le hanno chiesto se si sente fortunata ad essere la moglie di William, Kate senza dubbio ha risposto: “È lui fortunato ad avere me”. Insomma la sicurezza proprio non manca a Kate, che è sempre pronta a rispedire ogni critica al mittente.