Riforma pensioni e ostacoli per il 2023 su restyling Opzione donna, proroga Ape Sociale e Quota 103

Caos, caos e ancora caos sul fronte delle pensioni. Un passo sbagliato può compromettere seriamente la stabilità economica.

Il Governo Meloni ha deciso di mettere mano alle pensioni ma il terreno è meno fertile di quanto si pensasse e a far crollare la stabilità economica dell’Italia basta davvero poco. Analizziamo la situazione nei dettagli.

Il Governo Meloni si è dato un obiettivo ambizioso: superare la legge Fornero già entro la fine di questa legislatura. L’Esecutivo vuole promuovere le misure di pensione anticipata ma a rischio c’è la stabilità economica del Paese. Da un lato, infatti, mandare prima i contribuenti in pensione favorirebbe il ricambio nel mondo del lavoro; dall’altro si rischia di lasciare milioni di posti vacanti per mancanza di manodopera.

Le casse dello Stato piangono da tempo e tutti i bonus rifinanziati dal Governo provocano continui danni in tutti i sensi. Per tutte queste ragioni, pur essendo partiti con le migliori intenzioni, Giorgia Meloni e il suo team hanno dovuto momentaneamente premere il tasto “stand by” e rimandare al 2024 la riforma delle pensioni.

Pensioni: ecco cosa succederà

Il tema delle pensioni è stato al centro del tavolo tra Governo e sindacati che si è tenuto lo scorso 31 maggio. L’Esecutivo cercherà di favorire la flessibilità in uscita ma diverse misure di prepensionamento sono a rischio. L’obiettivo ora è garantire stabilità economica al Paese. Pertanto dire subito addio alla legge Fornero non è possibile.

Una tra le misure a rischio è Quota 103. Nata per sostituire Quota 100 – cancellata nel 2021 – Quota 103 consente di andare in pensione a 62 anni con 41 di contributi. Sarà in vigore per tutto il 2023 ma è probabile che non verrà riconfermata nel 2024. Non così com’è attualmente, quantomeno. Il Governo sta valutando un “restyling”.

Opzione Donna è una delle misure di prepensionamento più discusse. Sarebbe dovuta essere abolita a fine 2022. Invece il Governo Meloni l’ha prorogata per tutto il 2023 seppur con numerose limitazioni. Infatti fino al 2022 Opzione donna si rivolgeva a tutte le lavoratrici – sia del settore privato sia di quello pubblico – e permetteva di andare in pensione a 58 anni. A partire dal 2023, invece, possono beneficiare di questa misura di pensione anticipata solo pochissime categorie di lavoratrici – caregiver, donne con disabilità pari o superiore al 74%, dipendenti di aziende in crisi – che dovranno attendere di aver raggiunto 60 anni di età e 35 di contributi. L’uscita a 58 anni è prevista solo in presenza di due o più figli. Nei mesi scorsi si era parlato di un ritorno alla “vecchia” Opzione Donna ma il Governo ha fatto marcia indietro.

Punto interrogativo anche su APE sociale che permette di ritirarsi dal lavoro a 63 anni con 30 di contributi ma solo se si appartiene a una di queste categorie: disabili con invalidità pari o superiore al 74%, caregiver, disoccupati involontari che abbiano terminato di percepire il sussidio, addetti a mansioni gravose. Nei primi tre casi il requisito contributivo è pari a 30 anni, per i lavori gravosi sale a 36 anni. Ma presto questa forma di prepensionamento potrebbe essere modificata se non addirittura cancellata.