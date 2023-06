Jennifer Lopez, il segreto della sua bellezza lo possono copiare tutte: ecco come fare

Il segreto della bellezza di Jennifer Lopez? Ebbene alla sua età la star sembra di avere almeno la metà degli anni che dimostra: ecco come fa, la possiamo copiare tutte.

Chi non vorrebbe conoscere il segreto di bellezza di Jennifer Lopez per provare ad essere come lei? La meravigliosa star di Hollywood ha rivelato come fa per essere così perfetta. E ora tutte le donne non potranno che copiarla all’istante.

Una pelle del viso elastica e senza imperfezioni? Nessuna ruga proprio come Jennifer Lopez? Beh non tutti possono avere la genetica della star di Hollywood ed essere belle a ogni età, ma possiamo scoprire come si fa e tentare di imitarla. Ecco allora la beauty routine di JLO ovvero cosa fa ogni giorno l’attrice e cantante per essere così incantevole.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez, come avere una pelle liscia e luminosa uguale a quella della star

Sempre più spesso, soprattutto dall’avvento dei social come Instagram, ci ritroviamo a guardare le foto dei vip. Oltre i ritocchi fotografici spesso le dive si mostrano al naturale per apparire più “umane” e possiamo notare in quei momenti quanto siano altrettanto belle senza trucchi e filtri.

Ma come fanno? Sicuramente una delle più apprezzate è Jennifer Lopez che, oltre a un fisico tonico e muscoloso, vanta una pelle liscia e luminosa. Ci sono sicuramente casi in cui il chirurgo estetico viene spesso utilizzato, ma ci sono anche dive che non amano il ritocchino e non fanno segreto dei loro trucchi di bellezza, che amano condividere con i followers.

Tra le artiste che più amano condividere i segreti di bellezza con i follower c’è proprio lei, Jennifer Lopez. Per apparire toniche e in forma sicuramente il primo passo, per ogni donna, non solo famosa, è fare un’alimentazione sana e un’attività fisica costante. La star internazionale, icona di bellezza in tutto il mondo, ha mostrato in video e rivelato la sua beauty routine, ovvero tutto quello che fa per avere una pelle perfetta.

Per avere un viso perfetto Jennifer applica del siero viso, seguito dalla cima. Lo fa punteggiando i prodotti naturali sul viso. Poi applica la crema contorno occhi. Dopo aver idratato per bene la pelle passa ad applicare il fondotinta liquido scuro sugli zigomi, sulla fronte e sul mento. Prosegue poi con un illuminante che applica su zigomi, naso e poi sopracciglia. Idratare la pelle e proteggerla con una crema solare sempre è però il segreto di Jennifer che, come le altre star, ci tiene tantissimo a non esporsi troppo al sole senza protezione.