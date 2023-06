Hai subito un trauma da piccolo ma non lo sai? Il metodo per capirlo

Forse non ne sei ancora conscio, ma hai un trauma ricorrente che non riesci a spiegarti. Come si fa a capirlo?

Superare certe situazioni della vita non è mai semplice, specie se sono successe tanti anni fa. Non le ricordiamo subito, è vero, ma con il passare del tempo vengono alla luce come se niente fosse. Magari è accaduto un evento che ci ha fatto ricordare una brutta situazione, oppure abbiamo vissuto in prima persona qualcosa che ci ha ferito in maniera profonda. Ciò non toglie che tutto questo sia inspiegabile.

Ma c’è un nome specifico da attribuire a questa circostanza: trauma infantile. Si tratta di ricordi dolorosi e rimossi dalla mente di una persona, e che poi si manifestano in momenti inaspettati della vita. Scacciare via queste memorie è veramente difficile, perché si tende a fuggire e a lasciare molte questioni irrisolte. Non affrontandole rischiamo di soffrire ancora di più, e di alimentare un circolo vizioso dal quale, uscire, si rivela essere impossibile.

Trauma infantile, cause e sintomi: scopri come superare questo brutto momento una volta per tutte

I sintomi sono pochi, ma incisivi sulla nostra vita. Ripetiamo certe azioni quotidiane, situazioni relazionali o schemi non adatti a noi. Questi modi di fare sono dei meccanismi di difesa che ci “aiutano” contro alcuni aspetti tragici della vita di tutti i giorni, che purtroppo non riusciamo ad affrontare. Convivere con i ricordi del passato è un conto, ma viverli nel presente ci distrugge lo spirito e la mente. Qual è il miglior modo per affrontarli?

Seguendo il processo psicoanalitico che la scienza studia da molti anni, quello che serve è ripetere, ricordare e rielaborare. Per liberarsi dei propri fantasmi è molto importante superare il processo di rimozione, cercando di recuperare i ricordi dolorosi e le sensazioni del passato. Di solito si manifestano in un passaggio della vita in cui “siamo morti”, che avviene durante l’infanzia o l’adolescenza in quasi tutti i casi.

Infatti Il trauma infantile viene vissuto dal bambino, ma non elaborato a sufficienza poiché la paura è stata cancellata. E quando cresce raggiungendo l’età adulta, avviene un crollo che permette alla persona di sperimentare il trauma. Le cause, come abbiamo detto prima, possono riguardare delle brutte situazioni della vita. In genere sono lutti, abbandoni, violenze subite o ingiustizie che alimentano il trauma infantile, rendendolo difficile da superare.

Il cervello, a quel punto, crea uno stato psichico che esclude le emozioni intollerabili, non permettendoci di difenderci dal dolore che ci attanaglia ogni giorno. Per superarlo bisogna ricordarlo, comprenderlo e superarlo lentamente, senza essere frettolosi. In alcuni casi può essere d’aiuto rivolgersi a degli specialisti, così da superare il trauma infantile per sempre.