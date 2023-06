Allarme climatizzatore auto: può smettere di funzionare per questi 4 motivi | Controlla subito

Occhio al climatizzatore dell’auto, può smettere di funzionare per questi 4 motivi. Ecco cosa devi controllare subito

Con il caldo estivo che ormai è arrivato, l’abitacolo della propria automobile può facilmente raggiungere temperature non sostenibili. Ecco perché diventa fondamentale il climatizzatore, in grado di rinfrescare l’ambiente in pochi minuti. Basta abbassare i finestrini per far cambiare aria e poi alzarli per avere freschezza e sollievo.

Può però capitare, soprattutto quando lo si accende le prime volte, che questo smetta di funzionare a causa di un guasto. Secondo quanto riferito dagli esperti, ci sono diverse motivazioni che possono portare ad un malfunzionamento. In particolare, ci sono 4 cause comuni che è bene tenere d’occhio e, nel caso le noti nella tua automobile, devi agire subito.

Climatizzatore auto, i 4 motivi principali che causano un guasto

Se il climatizzatore della tua auto non funziona, devi ricorrere subito all’assistenza di un esperto. Portare la macchina in officina è una mossa congeniale, soprattutto quando accendete per la prima volta l’aria fresca dopo mesi. Con l’estate che ormai è arrivata, è bene risolvere subito per non rischiare di avere un abitacolo invivibile.

Ma quali sono le principali cause che portano ad un guasto? Per prima cosa, ti consigliamo di controllare eventuali perdite. Di norma infatti, in officina controllano la pressione svuotando e riempiendo il circuito. Se il gas non viene trattenuto, vuol dire che c’è qualche perdita. Basta individuare il componente difettoso e sostituirlo. Oppure usare prodotti per officina pensati per riparazioni di emergenza.

Tra le principali cause, c’è l’abitudine a utilizzare il climatizzatore solo d’estate. In questo modo, la guarnizione dell’albero della puleggia si asciuga e, al riavvio quando fa caldo, l’aria condizionata o-ring di tenuta inizia a usurarsi. Sarebbe bene accedere il climatizzatore almeno 30 minuti a settimana, anche d’inverno.

L’igienizzazione del climatizzatore col filtro dell’abitacolo smontato è un’altra azione utile per prevenire eventuali guasti. Ci sono solitamente due filtri, uno anti polline standard e uno a carboni attivi. Può anche essere che c’è un malfunzionamento a causa del compressore del climatizzatore che non si attiva, quando accendiamo l’apposito pulsante.

Oppure quando il compressore è rumoroso, sintomo di una bassa pressione nel circuito e per via dell’albero che non funziona correttamente e non gira in maniera libera. Infine, una possibile causa di guasti al climatizzatore per auto è il cruscotto che fischia. Se noti un rumore strano, affidatevi ad un esperto che riesce a individuare il problema. Di solito nella valvola di espansione, per via di piccole impurità che limitano il funzionamento. Basta un po’ di pulizia e il problema è risolto.