Attacco in mare: non immaginerete mai cosa è successo a quest’uomo

Uomo attaccato in mare, un episodio da brividi quello che si è verificato. Purtroppo, l’uomo è stato aggredito.

Un uomo in mare attaccato da un animale, sembrava un classico squalo, ma si trattava di un altro aggressore. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Vacanze estive, al mare, sono anche sinonimo di snorkeling, pesca, e immissioni subacquee per gli appassionati. Purtroppo però il protagonista di questa vicenda è diventato anche il personaggio principale di una disavventura. Per chi ama il mare, e non solo il sole e il relax, questo è il racconto da brividi che può far pensare profondamente a fare attenzione e prendere le giuste precauzioni: ecco cosa è accaduto.

Attaccato in mare, ma non era uno squalo

Il protagonista della storia è Marcus McGowan, un uomo di 51 anni, attaccato in mare mentre faceva immersione. Il suo racconto è stato riportato dalla BBC e subito è diventato virale facendo il giro del mondo. Appassionato di immersioni, l’uomo era in Australia, nella Penisola di Capo York, appartenente al Queensland. Luogo dalla biodiversità unica, ha una flora e una fauna molto variegate. Infatti, ospita tantissime specie di piante e animali. Qui ci sono anche molti resort, tra cui quello che ha ospitato il malcapitato Marcus.

L’uomo decide di partecipare a un’escursione, presso l’isola di Haggerstone, per ammirare le specie marine che vivono nella acque australiane. Racconta di essere arrivato con altre persone e di essersi spinto per ben 28 chilometri lontano dalla costa. A un certo punto però l’uomo, mentre era sott’acqua, è stato aggredito da qualcosa di molto grande ovvero una specie marina che gli ha imprigionato la testa. Terrorizzato per la sua vita, in quanto credeva fosse uno squalo, Marcus ha poi realizzato quello che gli stava accadendo. Ha allungato la mano, e si è reso conto che era un coccodrillo.

L’uomo, nonostante la terribile paura, è riuscito a liberarsi con le mani dalle fauci del coccodrillo. Ovviamente l’animale ha provato ad attaccarlo di nuovo, ma ha solo ferito Marcus alla mano. Quest’ultimo è riuscito a risalire in barca con i compagni e subito si è recato presso un ospedale per ricevere le dovute cure. I gestori dell’Haggerstone Island Resort, dove alloggiava, si definiscono “scioccati dall’accaduto“. Secondo il dipartimento dell’ambiente “i coccodrilli in mare aperto possono essere difficili da individuare, poiché sono animali abituati spesso a percorrere decine di chilometri al giorno“.

I coccodrilli marini non sono diffusissimi, ma sono tra le specie marine più pericolose di questa zona dell’Australia. Una storia a lieto fine per il protagonista infatti diversi anni fa un altro uomo fu attaccato in zona da un coccodrillo marino e lo ritrovarono morto nel corpo dell’animale dopo diversi giorni.