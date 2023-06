Harry e William, la rottura è insanabile: il dettaglio non lascia dubbi

Harry e William, avevamo tanto sperato in una riconciliazione, ma la rottura è insanabile: ecco perchè! Il motivo spiazza tutti.

In tanti avevano sperato in un riavvicinamento tra il principe William e il principe Harry, ma a quanto pare tra i due non ci sarà nessuna pace, la tregua non è contemplata. E vediamo il motivo qual è.

Proprio negli ultimi giorni si era parlato di un tentativo di riconciliazione tra il principe Harry e il principe William. Il secondogenito sarebbe stato “perdonato” se avesse iniziato a utilizzare una linea meno dura nei confronti della Royal Family. Ma oggi arriva la conferma del fatto che questa strada non è più percorribile. I due fratelli non si riconcilieranno.

William ed Harry non avranno un buon rapporto, non si riconcilieranno più: svelato il motivo

Se Lady Diana avesse saputo che i suoi amati figlio non si sarebbero riconciliati sicuramente ne sarebbe stata male. Ecco perchè il principe William e il principe Harry sono ancora sotto le luci dei riflettori. Se si sperava in una loro riconciliazione però purtroppo ad oggi le conferme parlerebbero di un addio definitivo. Un dettaglio su tutti ha spinto a considerare non da percorrere la strada del perdono.

Secondo quanto riporta il Mirror infatti i due principi erano protagonisti di un dolcissimo ritratto esposto alla National Portrait Gallery. E’ arrivata però la conferma: il dipinto non sarà più esposto. A realizzarlo fu Nicky Philips 13 anni fa ed era stato esposto nella galleria di Londra e poi restaurato per una cifra di 35 milioni di sterline. L’opera, commissionata dalla National Portrait Gallery all’inizio del 2008, ritrae i due principi all’età di venti anni nell’uniforme del reggimento di cavalleria Blue and Royals. I due apparivano nel ritratto “dolci e vicini” mentre sedevano nella casa di South Kensington.

Nessun segno di riconciliazione quindi tra i due. Le parole di Harry sul carattere del fratello e sul rapporto che aveva con lui e la moglie, Kate Middleton, non sono affatto semplici da digerire. La decisione di rimuovere il dipinto (e questo il Mirror lo chiarisce) non è stata presa dalla Famiglia Reale. Un portavoce della National Portrait Gallery ha detto infatti a Express.co.uk: “Le decisioni relative ai ritratti in mostra alla National Portrait Gallery sono prese dal team curatoriale della galleria”. A decidere è stato uno dei curatori, ma si può immaginare facilmente che un gesto del genere non sia stato fatto senza l’approvazione del re.